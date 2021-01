Suomessa on todettu tänään 367 uutta koronavirustartuntaa

Yhteensä tartuntoja Suomessa on todettu 45 238 tähän mennessä. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 1 336 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Viimeisen viikon aikana on puolestaan todettu 415 tartuntaa enemmän kuin edeltävän seitsemän päivän aikana.