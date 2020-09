140 koronalle altistunutta asetettu karanteeniin Jyväskylässä – kaupungissa jälleen 8 uutta tartuntaa

Maanantain ja tämän päivän aikana Jyväskylässä on todettu yhteensä 19 uutta tartuntaa. Karanteeniin on asetettu yhteensä lähes 400 henkilöä. Tänään karanteeniin asetettujen ihmisten lukema kasvoi jälleen 140:llä.

Kuluneen kahden viikon aikana uusia koronatartuntoja on ilmennyt kaikkiaan 34, Jyväskylän kaupunki kertoo tiedotteessaan.

Kaupungin mukaan tilanne on vakava, mutta tartuntaketjujen alkuperä on tiedossa. Viime viikolla ikääntyneiden ja vammaisten asumispalveluissa kiristettiin jälleen vierailurajoituksi. Henkilökunnalla on maskipakko.