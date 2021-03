Jyrin yritys on järjestänyt liki miljoona koronatestiä ja jakanut tuhansia rokotteita USA:ssa: "Tuntuu, että Suomessa ei puhalleta yhteen hiileen"

Syntyjään suomalainen Jyri Engeström oli 9-vuotias, kun hän muutti Yhdysvaltoihin perheensä mukana vuonna 1987.

Valtaviin mittakaavoihin paisuneet tapahtumat saivat alkunsa San Franciscon liepeiltä pienestä Bolinasin kaupungista, jossa Engeströmin kesämökki sijaitsee.

– Viime vuoden keväällä järjestin talkootöinä muiden vapaaehtoisten kanssa koko kaupungin koronatestauksen, missä testattiin myös oireettomat. Tiedossa oli, että myös lieväoireiset sitä levittävät, mutta kukaan ei silloin vielä tiennyt, miten laajalle virus leviäisi, Engeström kertoo.

Hänen mukaansa kokonaisen kaupungin (97 prosenttia) testaaminen oli siihen aikaan ensimmäinen laatuaan Yhdysvalloissa.

– Se herätti yllättävän paljon huomiota. Isoin ongelmamme oli se, että sinne testauspisteelle saapui yhtäkkiä joukko kaapelikanavia tekemään liveuutisia. Se hankaloitti testaamista.

Engeström hoiti teknisen puolen ja muut käytännön järjestelyt

Hanke toteutettiin yhdessä San Franciscon yliopistollisen keskussairaalan tutkijoiden kanssa.

Engeström järjesti myös joukkorahoituskampanjan ja rekrytoi tehtäviin noin sata hoitoalan ammattilaista talkootöihin.

Hän koodasi myös ajanvarausjärjestelmän ja muut tekniset alustat, joita tarvittiin esimerkiksi testituloksien saamiseen.

– Toki siellä testauspisteellä oli lääkärit paikalla. Itse olin vain organisoimassa ja järjestämässä sitä.

– Bolinasin paikallinen terveysviranomainen oli itse sairastunut vakavasti koronaan, eikä sen takia pystynyt vastaamaan mihinkään viesteihin. Viimeisenä testauspäivänä hän pääsi paikalle ja innostui asiasta.

"Rautakaupasta haimme kasvomaskeja"

Ensimmäinen testipiste oli paikallisen paloaseman takana hiekkakentällä.

– Sinne pystytimme telttoja. Rautakaupasta haimme kasvomaskeja ja suojakäsineitä. Toimipisteen pystyttämiseen meni noin kaksi viikkoa.

Testipakkauksia tarjottiin Engeströmin hankkeelle enemmän kuin tarpeeksi.

– Siinähän se hassu tilanne olikin, että niitä oli aivan helppo saada. Samoin on myös rokotteiden kanssa. Meillä on hirveä määrä rokotteita ja jakelemme niitä niin nopeasti kuin vain pystymme. Samaan aikaan maailmalla ja Suomessakin on se käsitys, että niitä on kauhean vähän.

Primaryn kautta on tehty lähes miljoona testiä ja annettu tuhansia rokotteita

Tällä hetkellä Engeströmin järjestämiä testipisteitä on ympäriinsä Yhdysvalloissa ja niissä jaellaan myös rokotteita. Testejä asemilla on tehty jo yli 900 000 ja rokotteita on annettu yli 200 000.

– Asemia on yli kuusisataa 13 eri osavaltiossa. Paikalliset terveysviranomaiset operoivat niitä. Pormestarit eri paikoista ovat olleet meihin yhteyksissä ja palvelulla on ollut kovasti kysyntää. Perinteiset terveydenhuoltotoimijat olivat hitaita käynnistämään omia toimintojaan.

Testauksien ja rokotteiden halutaan tavoittavan kaikki

Palvelu on tavoittanut Yhdysvalloissa myös maahanmuuttajia laajalti.

– Tilanne on siinä mielessä hankala, että koronaa ei haluta leimata maahanmuuttajien ongelmaksi. Mutta esimerkiksi Kaliforniassa virus leviää erityisesti keskiamerikkalaisten keskuudessa.

– Heillä on isoja perhekokoja ja he ovat usein sellaisessa työssä, mitä ei voi tehdä kotoa käsin. Osa heistä on paperittomia ja he tekevät kaikkensa vältelläkseen viranomaiskontakteja.

Engeströmin palvelu haluttiin tuoda myös kodittomien luokse.

– He voivat meidän palvelumme kautta osoittaa sormella kartalle oman sijaintinsa. Sitten sovitaan päivä, milloin joku henkilökunnastamme tulee sinne – esimerkiksi kadunkulmaan tai telttakylään – ja kertoo kodittomalle hänen omalla äidinkielellään, onko hänellä tartuntaa vai ei.

"Pandemia ei katso, oletko vakuutettu vai et"

Yhdysvalloissa on totuttu makselemaan terveydenhuollon vakuutuksia ja hoitoon pääsy on usein vaikeaa, ellei varallisuutta ole. Koronavirusta vastaan taistellessa tilanne on toinen.

– Meidän toimipisteillämme testaaminen ja rokottaminen on ilmaista. Kustannukset maksaa sitten Yhdysvaltain liittovaltio lääkefirmoille. San Franciscon pormestari on käytännössä meidän tilaajamme.

– Luojan kiitos valtio on tullut vastaan. Pandemia ei katso sitä, oletko vakuutettu vai et.

"Suomessa ei puhalleta yhteen hiileen"

Yhdysvallat merkitsee Engeströmille toista kotia, mutta suomalaissielu ei ole unohtunut. Kesät mies viettää Suomessa ja hän on välillä asunut Suomessa muun muassa opiskelujensa vuoksi.

Engeströmillä on herännyt halu auttaa myös toista kotimaataan, mutta idea tuntuu tyssäävän byrokratiaan.

– Olen käynyt keskusteluja tästä kyllä myös Suomen terveysviranomaisten kanssa. On käynyt mielessä, kannattaisiko meidän laajentaa firmamme toimintaa myös tänne. Mielestäni se ei kuitenkaan ole järkevää, koska täällä pitäisi hankkia kaikenlaisia lupia. Se olisi tavattoman hidasta.

Engeström kertoo seuranneensa Suomen kamppailua koronatilanteessa.

– Minusta tuntuu, että Suomessa ei puhalleta yhteen hiileen tämän koronakriisin kanssa. Tätä ei koeta riittävän vakavaksi kriisiksi. Maan hallinnossa näkyy eripuraisuutta.

1:59 MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen asuu New Yorkissa, katso hänen raporttinsa paikan päältä koronakriisin jatkuessa.