Korona riepottelee jälleen Kaliforniaa – suomalainen Paula kertoo perhe-elämästään San Franciscossa koronan keskellä: "Aika epärealistisen tuntuista"

Korona-aalto on liukunut Yhdysvalloissa itärannikolta pikkuhiljaa kohti länttä etelävaltioiden kautta. Hetken näyttikin, että Kalifornia olisi säästynyt pahimmalta korona-aallolta, mutta toisin kävi.

Osavaltion koronavirustartunnat ovat lähteneet räjähdysmäiseen nousuun ja päivittäin todetaan yli 10 000 uutta tapausta. Yhteensä tautitapauksia on Kaliforniassa todettu yli 325 000.

Koronarajoituksia jouduttiin tiukentamaan uudestaan

Osavaltiossa on jouduttu ottamaan uudestaan koronarajoituksia käyttöön, sillä niitä ehdittiin jo purkaa.

– Meillä on ollut alusta asti voimassa niin sanottu shelter in place. On tämä hieman epätodellisen tuntuista, kun näkee esimerkiksi, että Suomessa jo melkein eletään normaalia elämää, mutta täällä joudutaan rajoituksia kiristämään, Gaston kertoo.