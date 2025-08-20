Mies jäi puskutraktorin alle väistäessään liekkejä – Portugalin maastopaloissa jo kolme kuolonuhria

Paikallinen nainen Benvenden kylässä Trancosossa, Portugalissa, maastopalon lähestyessä 14. elokuuta 2025.
Paikallinen nainen Benvenden kylässä Trancosossa maastopalon lähestyessä 14. elokuuta.AFP / Lehtikuva / Patricia de Melo Moreira
Portugalissa riehuvissa maastopaloissa kuolonuhrien määrä nousi kolmeen. 

Maan pelastusviranomaiset kertoivat keskiviikkona, että 65-vuotias mies kuoli auttaessaan metsäpalojen sammutustöissä. Asiasta kertoo Portugal News -uutissivusto ja BBC.

Kansallisen siviilisuojeluviraston johtaja Paulo Santos kertoi AFP:lle, että mies kuoli sammutustöissä tapahtuneessa onnettomuudessa.

BBC:n mukaan mies oli pudonnut puskutraktorin kyydistä yrittäessään väistää liekkejä ja jäänyt ajoneuvon alle.

Hänet oli palkattu auttamaan palojen sammuttamisessa pohjoisessa sijaitsevassa Mirandelan kunnassa.

Pelastajat juoksivat, kun maastopalo lähestyi Benvenden kylää Trancosossa, Portugalissa 14. elokuuta 2025.Pelastajat juoksivat, kun maastopalo lähestyi Benvenden kylää Trancosossa, Portugalissa 14. elokuuta.AFP / Lehtikuva / Patricia de Melo Moreira

Viime viikolla myös entinen paikallispoliitikko kuoli Guardan kaupungissa osallistuessaan sammutustöihin. Kolmas kuoli niin ikään ollessaan sammutustöissä sunnuntaina. 

Portugalissa yritettiin keskiviikkona sammuttaa yhä neljää suurta maastopaloa maan keski- ja pohjoisosissa. 

Sammutustöihin osallistui yhteensä yli 2 600 pelastajaa sekä parikymmentä sammutuslentokonetta.

Tuuli haittaa sammutustöitä Espanjassa

Maastopalojen sammutus jatkui keskiviikkona myös Espanjassa. Viranomaiset taistelivat maan länsiosassa yli 20:ta tulipaloa vastaan.

– Lämpötilat ovat laskeneet, mutta voimakkaat tuulenpuuskat haittaavat edelleen palontorjuntayrityksiä eikä sateen puute auta, sanoi hätäpalvelujen johtaja Virginia Barcones tiedotustilaisuudessa.

Sään toivottiin kuitenkin muuttuvan vielä tulevina päivinä.

Useat Euroopan maat ovat lähettäneet apua Espanjan sammutustöihin. Suomi lähetti 26 pelastajaa sammutustöihin. 

Saksa ja Ranka taas lähettivät yhteensä yli 120 pelastajaa sekä kymmeniä ajoneuvoja. Lisäksi Italiasta, Hollannista, Tsekistä ja Sloveniasta on lähetetty sammutuslentokoneita.

