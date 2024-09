Kriisiseura HPK: Päävalmentajapotkut – kova nimi tilalle

"Virheitä monella saralla"

HPK on saanut kerättyä viidestä SM-liigaottelustaan tällä kaudella vain kaksi sarjapistettä ja on sarjassa jumbona.

– On selvää, että olemme tehneet virheitä monella saralla. Uskomme, että päävalmentajan vaihtaminen muuttaa HPK:n kurssia. Töitä on kovasti edessä jokaisella toiminnan osa-alueella, Källarsson kommentoi.

– Uskomme vahvasti, että Mikko Manner on valmentaja, joka pystyy parantamaan pelillistä kurssiamme. On meidän etumme, että Mikko ja "Atu" Selin ovat työskennelleet yhdessä useita vuosia ja heillä on valmis yhteys. Koemme tärkeäksi, että Atu on sitoutunut jatkamaan joukkueemme apuvalmentajana ja että Aleksis Virtanen ja Markus Jokinen täydentävät omilla vastuualueillaan valmennustiimin.