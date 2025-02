Jari-Matti Latvala nosti esiin jokerikortin: "Pystyy yllättämään"

Toyotan tiimipomo Jari-Matti Latvala odottaa kuskeiltaan kärkisijoja laajalla rintamalla Ruotsin MM-rallissa.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Ruotsin MM-ralli 13.–16.2.

Pe: EK:t 2–8 klo 10.00 alkaen

La: EK:t 9–15 klo 9.55 alkaen

Su: EK:t 16–18 klo 8.10 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Ruotsin lumilla Toyotalle tallipisteistä ajavat Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta. Monte Carlossa voittanut Sébastien Ogier istuu tämän viikon sivussa.

Kolmikon lisäksi Sami Pajari kaasuttelee MM-pisteistä Toyotan kakkostiimin Rally1-autolla.

Rovanperä on nostettu kisan suurimmaksi voittajasuosikiksi, mutta myös Evans näytti jo perjantain avauserikoiskokeella, että hän on kova luu Ruotsissa. Lisäksi Katsuta on väläytellyt vauhtiaan lumelle viime vuosina.

– Meidän ykköstiimimme kuljettajat lähtevät ajamaan siitä lähtökohdasta, että pystyisimme taistelemaan jopa voitosta – niin Kalle, Elfyn kuin myös "Taka", Latvala kommentoi MTV Urheilulle torstaina.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvala (vas.) odottaa Toyota-kuskeilta kovaa tulosta Ruotsin MM-rallista.Toyota GAZOO Racing

Katsutan kauden avaus sujui mollivoittoisesti, sillä hän keskeytti ulosajoon. Japanilaiskuskilla on kovat paineet, sillä viime kauden loppupuolella hänet jopa penkitettiin yhden kisan ajaksi.

– Tämä on ollut Takalle vahva kilpailu. Ja uskon, että hän pystyy, jos se hyvä fiilis löytyy, yllättämään tässä kilpailussa, Latvala lisäsi.

Pajarikin keskeytti rajusti Monte Carlossa. Latvala peräänkuuluttaa nyt kokemuksen ja itseluottamuksen kartuttamista sekä hyvää fiilistä ensimmäistä täyttä kauttaan ajavan suomalaisen kohdalla.

– Hänelle ei ole niin suuria tulostavoitteita, mutta uskon, että tämän pitäisi olla lähtökohtaisesti sellainen kilpailu, jossa Sami pystyy ajamaan (hyvistä sijoituksista). Hänellä on kaikki edellytykset ajaa jopa viiden joukkoon.

Mikä tulee olemaan ratkaiseva tekijä Ruotsin MM-rallissa? Kuuntele Latvalan kommentit yllä olevalta videolta.