Jääkiekon NHL:ssä Nashville Predators kaatoi vierasjäällä Ottawa Senatorsin selvin lukemin 4–1. Ottelun ykköstähti oli Nashvillen suomalaismaalivahti Juuse Saros, joka torjui 31 laukausta.
– Hän on syystäkin huipputason maalivahti, Nashvillen hyökkääjä Jonathan Marchessault sanoi Sarosista.
– Hän antaa meille mahdollisuuden voittaa joka ilta -- olemme ehdottomasti onnekkaita, että meillä on hänet. Hän oli uskomaton tänä iltana.
Saros keräsi erityishehkutusta kolmannen erän loppupuolella tekemästään torjunnasta. Suomalainen venytti kerrassaan upeasti kiekkoon hanskallaan.
Voit katsoa torjunnan pääkuvan videolta.
– JUUUUUICE! Juuse Saros ei luovuta ja nappaa fantastisen hanskatorjunnan, NHL:n X-tili tunnelmoi.
Tennesseeläisseuraa avitti voittoon myös niin ikään suomalainen hyökkääjä Erik Haula, jolle kirjattiin syöttöpiste Marchessaultin avausmaalista. Marchessaultin lopullinen maalisaldo oli kaksi.
Syöttöpisteensä lisäksi Haulalle merkittiin ottelusta kaksi erillistä kaksiminuuttista rangaistusta. Ensimmäinen näistä irtosi koukkaamisesta ja jälkimmäinen kampituksesta.
Nashvillen toinen suomalaisvahti Justus Annunen oli maanantaisen kohtaamisen huilivuorossa, kuten oli myös Ottawan Leevi Meriläinen. Ottawan maalilla ahkeroi Meriläisen sijaan ruotsalainen Linus Ullmark.
Lundellille syöttöpiste
NHL:n hallitseva mestari Florida Panthers hävisi vierasottelun Philadelphia Flyersille lukemin 2–5. Floridan suomalaisista pisteille ylsi Anton Lundell, jolle kirjattiin syöttöpiste Sam Reinhartin 2–1-maalista.
Niin ikään Floridassa majaileva Tampa Bay Lightning puolestaan haki vierasvoiton Bostonista, jossa isäntäjoukkue Bruins kaatui maalein 3–4. Bostonin maalia vartioi ottelussa Joonas Korpisalo, joka torjui 19 kertaa.
Colorado Avalanche voitti vieraskaukalossa Buffalo Sabresin 3–1. Coloradon suomalaishyökkääjille Artturi Lehkoselle ja Joel Kivirannalle ei irronnut tehopisteitä.
Torontossa Maple Leafs isännöi Detroit Red Wingsiä, joka vei voiton maalein 3–2. Ottelun tähti oli Detroitin maalivahti Cam Talbot, jonka haaviin jäi 38 laukausta.
Toronton suomalaishyökkääjä Matias Maccelli oli kentällä päälle 12 minuuttia, mutta jäi tehopisteittä.
Stanley osui pitkästä aikaa
Kevin Lankinen vartioi Vancouver Canucksin maalia, kun seura isännöi St. Louis Bluesia. Missourilaisvieraat veivät voiton maalein 5–2.
Lankiselle kertyi ottelusta yhteensä 30 torjuntaa. Hänen seuratoverinsa Aatu Räty puolestaan kirjautti syöttöpisteen Kiefer Sherwoodin toisen erän onnistumisesta.
Winnipeg Jets puolestaan vieraili New York Islandersin kotikaukalossa, josta kanadalaisseura lähti 5–2-vierasvoiton kera. Ottelun ykköstähti oli Winnipegille ratkaisevan 3–1-osuman viimeistellyt Logan Stanley, joka teki maalin ensimmäistä kertaa lähes vuoteen. Stanleylle kirjattiin lisäksi yksi syöttöpiste.
New Jersey Devils vuorostaan voitti vieraissa ohiolaisseura Columbus Blue Jacketsin maalein 3–2. Ottelun tähti ja kovin maalintekijä oli paholaispartion kanadalaishyökkääjä Dawson Mercer, joka teki kaksi New Jerseyn maaleista.