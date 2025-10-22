Jääkiekon NHL:ssä Toronto Maple Leafs kärsi kotiyleisönsä edessä tappion New Jersey Devilsille selvin lukemin 2–5.

Isäntien maaleista toisen teki Matias Maccelli, joka pääsi avaamaan tämän kauden maalitilinsä.

Suomalainen pääsi nautiskelemaan ruotsalaishyökkääjä William Nylanderin mahtavasta esityöstä. Maccelli sai ladata laatan tyhjään nuottaan.

Osuma oli samalla Maccellin ensimmäinen uuden kotiseuransa Toronton paidassa. Viime kaudella vähälle vastuulle jäänyt suomalaishyökkääjä kaupattiin kesällä Utahista Torontoon.

Ottelun ykköstähti oli New Jerseyn Jack Hughes. Floridalaishyökkääjä teki ottelun avausmaalin ja osui vielä toisessa erässä. Hän viimeisteli hattutemppunsa tyhjään maaliin ottelun viimeisellä minuutilla.

Saros torjui 28 laukausta

Nashville Predators kaatui kotikaukalossaan Anaheim Ducksin käsittelyssä maalein 2–5.

Tennesseeläisisäntien suomalaisvahdeista maalia vartioi tällä kertaa Juuse Saros, jonka haaviin jäi kaikkiaan 28 laukausta. Justus Annunen oli huilivuorossa.

Pittsburgh Penguins puolestaan kukisti kotonaan Vancouver Canucksin 5–1. Vancouverin veräjää oli vartioimassa Kevin Lankinen, joka torjui 21 kertaa.

Kierroksen muissa otteluissa New York Islanders voitti kotonaan San Jose Sharksin maalein 4–3. Washington Capitals puolestaan otti 4–1-kotivoiton Seattle Krakenista. Dallas Stars hävisi kotonaan Columbus Blue Jacketsille luvuin 1–5.