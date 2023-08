Juuri 14 vuotta täyttänyt Matilda julkaisi esikoisromaaninsa: "Lähetin sen kustantamoihin, ja aika nopeasti se otettiin"

Espoolainen 14-vuotias kilpaurheilija Matilda Levoranta on ollut pienestä pitäen kiinnostunut kirjoittamisesta. Hän pohtii elämänmenoa ja ottaa kantaa myös yhteiskunnallisiin asioihin. Kirja Totuus nuoruudesta (Reuna Publishing House 2023) syntyi Matildan omista kokemuksista ja havainnoista.

14-vuotiaan urheilijalupauksen esikoisteos julkaistiin hiljattain, ja vastaanotto on ollut positiivista. Matilda Levoranta kirjoitti kirjan kolmessa kuukaudessa koulun ja kilpaurheiluharrastuksen lomassa.

Matildan perhe kannusti häntä kirjoittamaan kirjan. Vaikka teos on fiktiivinen, samaistuu nuori kirjailija voimakkaasti kirjansa päähenkilöön Usvaan .

Samaistuu kirjan päähenkilöön

Matilda Levoranta on aina kirjoittanut. Hän itse asiassa kirjoitti jo ennen kuin edes osasi kirjoittaa, kun hänen sanelujaan kirjoitettiin ylös kotona.

– Kirjani päähenkilö kärsii pakko-oireisesta häiriöstä, OCD:sta. Minulla on pakko-oireista jonkin verran omaa kokemusta, mutta kirja on fiktiivinen teos, ei omaelämänkerta, Levoranta huomauttaa.

Halu vaikuttaa asioihin

Levoranta käsittelee kirjassaan asioita, joihin hän on omassa elämässään törmännyt. Työpaikoilla järjestetään työhyvinvointikyselyjä, mutta Levorannan mielestä kouluissa pitäisi järjestää sellaisia myös.

Somen hyvät ja pahat puolet

Terapiaan on Levorannan mukaan vaikea päästä, tai sitten nuori ei tiedä, mitä kautta voisi hakea apua.

– Onneksi sosiaalinen media ja netti on olemassa, koska ne ovat melkeinpä ainoat kanavat, josta nuoret saavat tietoa mielenterveysongelmista.

– Minusta somessa on hyviä puolia, mutta myös paljon huonoja esimerkiksi ulkonäköpaineita ja ongelmia kehonkuvan kanssa.

Epäuskottavia nuortenkirjoja

Matilda Levoranta on myös lukenut paljon nuorten kirjoja, mutta niissä hän törmää aina samaan ongelmaan.

Vähättelyä ja suorituspaineita

– Aina on ollut mielenterveysongelmia, mutta nyt niistä puhutaan hieman enemmän, tosin ei vieläkään täysin avoimesti.

Saako olla ihan tavallinen?

– Joo, aina nuorilla on ollut rankkaa, mutta paineet ovat nykyisin tosi kovat ja nuorilta odotetaan paljon. Myös toiset nuoret lisäävät paineita.

– Ymmärrän kuitenkin sen, etteivät kaikki halua olla vaikkapa paras urheilija. Minusta tavoitteellisuus ja kunnianhimo on hyvä asia, kunhan ei ala perustaa omaa tai muiden arvoa saavutuksiin.

Vanhemmat lataavat liikaa odotuksia

– On ok olla keskiverto esimerkiksi koulussa. Monilla on esimerkiksi pakonomainen tarve saada aina luokan paras numero.