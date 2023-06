Kolmannes nuorista pelkää työelämän kuormittavuutta – "Iso peiliin katsomisen paikka"

– Se on huolestuttava tulos. Lisäksi viime vuosina kuormittavuuden kokemus on aika paljon noussut. Pari vuotta sitten se oli alle 20 prosenttia, nyt se on jo kolmannes, kertoi erityisasiantuntija Lauri Vaara kyselytutkimuksen taustalla olevasta Nuorten yrittäjyys ja talous NYTistä.