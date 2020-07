Kun Indira, 23, kertoi olevansa alkoholisti, edes läheiset eivät uskoneet: "Vasta kun sanoin unohtaneeni mennä töihin, he ymmärsivät tilanteen vakavuuden"

Läheiset ja kaverit eivät uskoneet ongelmaan

Askolin on tubettaja ja tehnyt videoita Youtube-palveluun jo varhaisteini-iästä saakka. Kun Askolin kertoi ongelmastaan Youtubessa, moni seuraaja edelleen epäili asian vakavuutta. Hänhän oli nuori nainen ja alkoholin ajateltiin kuuluvan parikymppisen sosiaalisen ihmisen elämään.

– Se [vastaanotto] oli sellainen, että nuorison kuuluu tehdä näin, niinhän mekin nuorena. Mutta kun sanoin, että olen unohtanut mennä töihin ja olen joutunut lähtemään koulusta kesken päivän, kun on niin huono olo, vasta silloin läheisetkin alkoivat ymmärtää tilanteen vakavuuden.

Havahduttuaan ongelmaan myös läheiset ovat antaneet tukensa Askolinille. Tsemppausta on sittemmin tullut myös sosiaalisesta mediasta.

Nuorten alkoholiongelmia ei tunnisteta yhteiskunnassa

Alkoholin liikakäyttö ja alkoholiriippuvuus yleistetään usein keski-ikäisten miesten ongelmiksi. A-klinikka Oy:n lääketieteellinen johtaja Kaarlo Simojoki pitää nuorten alkoholismista puhumista tärkeänä asiana ja tunnistaa hyvin Askolinin kuvaileman vähättelyn. – Oli kyse pelaamisesta, alkoholismista tai huumeista. Jos olet nuori ja pirteän näköinen, etkä niin sanotusti asu vielä sillan alla, on reaktio jostain syystä sellainen, että eihän se nyt vielä vakavaongelma voi olla.

– Nuorelle se on torjumisen kokemus, ja hän saattaa vetäytyä palvelujen ja hoidon piiristä, Simojoki sanoo.

– Tämä on haaste, ettei ole yhtenäistä kansallista dataa diagnosoiduista alkoholiongelmista. Kun niitä tehdään eri perustein, on vaikea arvioida tilannetta, Simojoki sanoo.

"Yhteiskunta ei tartu ongelmaan"

Simojoen mielestä on tärkeää ottaa nuoren ongelmat tosissaan ja tarjota apua nopeasti.

– Ulkokuoren ei pidä antaa hämätä, vaan ottaa se nuori tosissaan. Jos ongelmia tosiaan on, pitää nuori aktiivisesti auttaa hoitoon, koska nuoret ovat kärsimättömämpiä.

"Nuoret sanoivat, etteivät vain kykene siihen"

Nyt 23-vuotias Askolin on ollut lähes vuoden ilman tippaakaan alkoholia. Hän kertoo ottaneensa vastuuta elämästään, mikä voi näkyä pienessäkin arjen asioissa kuten siivoamisessa ja ruoanlaittamisessa.

Lisäksi hän on menossa pian työkokeiluun ja toivoo löytävänsä oman alansa. Tubevideoiden teko on ollut osa hänen elämäänsä pitkään, mutta hän haluaa työkseen muutakin.

Askolin ei häpeä kertoa ongelmastaan rehellisesti ja avoimesti, sillä on tajunnut sen voivan auttaa muita.

– He sanoivat, etteivät vain kykene siihen. Että tuntuu todella vaikealta tai "missaa" elämästä jotain. He kertoivat ongelmistaan ja kaipasivat minun näkökulmaani siihen, Askolin kertoo.

Alkoholiongelmassa ei ole mitään hienoa ja tavoiteltavaa

Askolin avaa videosarjassaan myös toipumisprosessiaan ja antaa vinkkejä avun hakemiseen ja raitistumiseen. Hän haluaa kannustaa keskustelemaan asiasta, jos oma alkoholinkäyttö huolestuttaa. Apua kyllä on tarjolla, kunhan sitä uskaltaa pyytää.

Muut nuoret kertoivat sarjan auttaneen heitä hakemaan apua

Palautetta on tullut paljon, mikä ällistyttää Askolinia. Suurin osa on ollut positiivista, vaikka rakentavaa kritiikkiäkin on tullut.