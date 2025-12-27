Jutta Larm pohti tarkoin osallistumistaan Iholla-ohjelmaan.
Hyvinvointialan yrittäjä Jutta Larm on yksi Iholla-sarjan neljästä tähdestä ja toinen täysin uusi osallistuja ohjelmassa.
Larm kertoi syksyllä MTV Uutisille pyrkineensä kuvaamaan sarjaan elämäänsä mahdollisimman aidosti.
Kuvaukset olivat kesällä 2025. Larmin mukaan ajanjakso oli hyvin vahvasti sitä arkea, jota hän muutenkin elää.
Larm piti erittäin tärkeänä, että hän pystyi tallentamaan juuri sitä. Hänen perheenjäsenensä olivat projektin suhteen kannustavia, mutta lapset eivät halunneet kuvissa näkyä. Ennen kuvaamisen aloittamista Larm kävi
– Minulle on aina tärkeää se, miksi teen jotain. Olen ollut jo niin pitkään, yli kaksikymmentä vuotta julkisuudessa, niin ei ole enää (tärkeää) tavallaan, että saisin naamani johonkin, se ei ole se juttu. Minun piti löytää itselleni perheen kanssa semmoinen perustelu, että miksi tämän tekisin.