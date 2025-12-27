



Jutta Larm kävi perheensä kanssa neuvonpidon ennen uuteen tv-projektiin lähtemistä: "Piti löytää perustelu" Jutta Larm näyttää Iholla-sarjassa erilaisen puolen itsestään Julkaistu 44 minuuttia sitten Aino Haili Jutta Larm pohti tarkoin osallistumistaan Iholla-ohjelmaan. Hyvinvointialan yrittäjä Jutta Larm on yksi Iholla-sarjan neljästä tähdestä ja toinen täysin uusi osallistuja ohjelmassa. Larm kertoi syksyllä MTV Uutisille pyrkineensä kuvaamaan sarjaan elämäänsä mahdollisimman aidosti. Kuvaukset olivat kesällä 2025. Larmin mukaan ajanjakso oli hyvin vahvasti sitä arkea, jota hän muutenkin elää. Larm piti erittäin tärkeänä, että hän pystyi tallentamaan juuri sitä. Hänen perheenjäsenensä olivat projektin suhteen kannustavia, mutta lapset eivät halunneet kuvissa näkyä. Ennen kuvaamisen aloittamista Larm kävi – Minulle on aina tärkeää se, miksi teen jotain. Olen ollut jo niin pitkään, yli kaksikymmentä vuotta julkisuudessa, niin ei ole enää (tärkeää) tavallaan, että saisin naamani johonkin, se ei ole se juttu. Minun piti löytää itselleni perheen kanssa semmoinen perustelu, että miksi tämän tekisin. – Jotenkin tähän löytyi semmoinen punainen lanka, että haluaisin pystyä toimimaan kannustavana ihmisenä siten, että oikeasti herään aamunaamulla, täysin tukka sekaisin, ihan ilman meikkiä. Vaikka olen somessakin aito, haluaisin olla tässä Iholla-sarjassa niin aito, että siinä ei ole mitään feikkiä.

– Jotenkin tähän löytyi semmoinen punainen lanka, että haluaisin pystyä toimimaan kannustavana ihmisenä siten, että oikeasti herään aamunaamalla, täysin tukka sekaisin, ihan ilman meikkiä. Vaikka olen somessakin aito, haluaisin olla tässä Iholla-sarjassa niin aito, että siinä ei ole mitään feikkiä.

Puoliso Juha Larm sen sijaan päätyi kameran eteen paljonkin. Jutta Larm vitsailee, että heidän osuutensa olisikin voinut olla "Larmit".

– Tietysti teemme paljon juttuja yhdessä. Mutta myöskin toivottavasti siinä tulee välittymään meidän suuri rakkaus ja se, mitä meidän arki on ja miten sitä yhdessä teemme.

Larm sai aikuisiällä ADHD-diagnoosin, ja myös se puoli hänestä näkyy naisen mukaan vahvasti Iholla-sarjassa – vaikka hän ei erikseen siitä puhuisi. Nämäkin puolet Larmissa saattavat tulla hänen mukaansa katsojille yllätyksenä.

– Moni ajattelee sitä, että olen tosi energinen, niin kuin olenkin, mutta sitten minussa on se toinen puoli, ja se on se rauha. Se, kun vaan olen ja vetäydyn ja olen hiljaa. Mutta kyllä sitä ADHD-sähellystäkin on ihan varmasti mukana kyllä.

Aino Haili