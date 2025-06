Bull Mentula myy miljoonataloaan

Valmentaja Jari ”Bull” Mentula on laittanut Pirkkalassa sijaitsevan omakotitalonsa myyntiin avioeronsa myötä.

Valmentaja Jari ”Bull” Mentula kertoi hänen ja vaimonsa Marun avioerosta Oho, tein sen taas! -podcastissa kesäkuun alussa.

Nyt ex-pariskunnan koti Pirkkalan Partolassa on tullut myyntiin Etuovi.comiin. Asiasta kertoi ensimmäisenä Seiska.

Hulppean näköisellä omakotitalolla on hintaa 1,1 miljoonaa ja neliöitä yli 300. Talo on rakennettu vuonna 2007 ja se on arkkitehdin suunnittelema Honkatalo.

Mentula esitteli kotiaan Seiskalle vuonna 2016. Hän kertoi lehdelle tuolloin, että talo on ostettu hänen kollegaltaan Jutta Larmilta (ent. Gustafsberg).

– Jutta rakensi talon niin, ettei hänen tarvitsisi ikinä muuttaa täältä pois. Luulen, että hän halusi juuri meidät tänne hänen jälkeensä, että kodin hyvä energia säilyy. Nyt minusta tuntuu, että tämä on meidän loppuelämämme koti, Bull kertoi tuolloin Seiskalle.

Mentula kertoi kesäkuussa podcast-jaksossa kovasta työtahdistaan ja totesi, että joutuu tänä päivänä maksamaan hintaa "yltiöpäisestä työnteostaan".

– Minulla tulee avioero. Ei se ole niin mustavalkoinen asia, minulla ei ole koskaan mennyt työ perheen edelle, mutta siltä se on näyttänyt, sen myönnän, hän sanoi jaksossa.

Mentula avioitui vaimonsa kanssa samana vuonna, kun ostivat kyseisen omakotitalon vuonna 2016. Heillä on tätä nykyä kaksi lasta. Marulla on aiemmasta suhteestaan myös yksi tytär.

Mentula on tunnettu kehonrakentajana ja on puhunut aiemmin avoimesti steroidien käytöstään.