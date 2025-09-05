Jonna Tervomaalle tulvi hämmästyneitä kommentteja keikkojensa jälkeen – sai syyn lähteä mukaan Vain elämää -sarjaan

Jonna Tervomaa kertoi, että hänet on kutsuttu Vain elämää -ohjelmaan useamman kerran aikaisemmin. Päätökseen lähteä vihdoin mukaan vaikuttivat keikkakansan hämmentyneet reaktiot.

Vain elämää -ohjelma kokoaa jälleen kahdeksan suomalaisten rakastamaa artistia Hirvensalmen Satulinnaan, jossa nämä kertovat tarinoita elämästään ja versioivat toistensa kappaleita. Yksi ohjelman uudella kaudella nähtävistä muusikoista on Jonna Tervomaa.

Tervomaa kertoi Vain elämää -lehdistötilaisuudessa MTV Uutisille, että häntä on kysytty ohjelmaan useasti aiemminkin, mutta hän on aina kieltäytynyt kutsusta. Osallistumispäätöstä piti muusikon mukaan punnita tälläkin kertaa.

Jonna Tervomaa kertoo, että häntä on pyydetty useasti aiemminkin Vain elämää -ohjelmaan.ATTE KAJOVA

Yksi merkittävä syy sille, miksi Tervomaa päätti lopulta lähteä mukaan ohjelmaan, oli ihmisten yllättyneet reaktiot, kun nämä saapuivat hänen keikoilleen.

– Olen huomannut, että on hirveästi ihmisiä, jotka ovat tulleet keikoilleni ja yllättyneet, että "Ai tämä sinun musiikkisi on tällaista". On hirveästi ihmisiä, jotka ovat vain radiobiisien varassa, hän sanoi.

Tervomaa kokee kommenttien olleen vahvoja viestejä siitä, ettei hän ole aiemmin onnistunut tavoittamaan kaikkia niitä, jotka voisivat nauttia hänen musiikistaan ja keikoistaan.

– Minä sitten ajattelin, että no vitsi, pyörähdetään ja näyttäydytään nyt oikein kunnolla. Ihmiset kuitenkin seuraavat tätä ohjelmaa tosi mielellään. Musiikkiohjelmia ei ole ihan hirveästi enää televisiossa jäljellä, ja minulle tuli olo, että nyt haluan olla mukana, hän sanoi.

– Ehkä olen myös henkisesti sellaisessa kohdassa, ettei tarvitse itkeä ihan koko aikaa, hän jatkoi nauraen.

Tervomaa toivoo, että Vain elämää tuo hänen persoonastaan esiin erilaisia sävyjä ja puolia.

– Minua pidetään vähän ehkä sellaisena mietiskelevänä tosikkona, jota myös olen, mutta olen myös paljon muutakin.

Muusikko kuvaili Vain elämää -kuvausten olleen hänelle täysin uudenlainen kokemus.

– Minulla on aika pitkä ja intensiivinen kilpaurheilijatausta kaukaa menneisyydestä, ja olen tottunut siihen, että ollaan yhdellä porukalla intensiivisesti leirimäisissä olosuhteissa, mutta tämä oli kyllä uudenlainen leiri. Minulle ei jäänyt mitään hampaankoloon.

– Minulle helpottavaa oli se, että koko tämä jengi oli tosi vilpittömästi läsnä, mikä on mielestäni tämän formaatin suola. Ei esitetä itseään, vaan ollaan oma itsensä.