Etsijäveljeksille poliisin ansiomitalit – Antti Suanto: "Arvostan tätä todella korkealle"

– He löysivät sinnikkäällä työllään ja rakentamillaan laitteilla 10 vuotta sitten vesistöön autolla ajaneen vainajan haastavasta paikasta, Vuola perusteli mitalia tviitissään.

– Poliisin kanssa toimiessa on käynyt ilmeiseksi, miten korkean ammattitaidon ammattilaisista on kyse. Se nostaa kunniamerkin arvostusta, hän sanoo.

Suannon veljekset ovat lyhyessä ajassa ansioituneet kadonneiden henkilöiden etsijöinä. Viime vuonna he löysivät kaksi kadonnutta henkilöä: Jussi Peltolan ja Juha Laitisen . Peltola oli ollut kateissa lähes 10 vuotta ja Laitinen 15 vuotta.

Veljeksien aikomus on julkisuudessa olleiden tietojen mukaan tehdä uusia kadonneiden etsintöjä keväällä.

Poliisin hopeinen ansiomitali on läpimitaltaan 31 millimetriä. Mitalin etupuolella on kohokuvana poliisin ansioristi ja kääntöpuolella poliisin virallinen tunnuskuvio ja juokseva numero. Ansiomitaliin kuuluu 31 millimetrin levyinen nauha, jossa on vaaleansinisellä pohjalla kaksi tummansinistä raitaa kapeiden valkoisten juovien välissä.