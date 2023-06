Jussi Halla-aho Putinin varoituksista: "Tässä lienee jotain ironista"

Wagner-joukot ovat Prigozhinin johdolla ottaneet kaupungin sotilaskohteet hallintaansa. Prigozhin on ilmoittanut pyrkivänsä syrjäyttämään Venäjän sotilasjohdon, jonka kanssa hän on käynyt suullista taistelua jo kuukausien ajan.

Tuore eduskunnan puhemies, perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Halla-aho kommentoi tilannetta Twitterissä mainitsemalla ensin, että Putin on kutsunut Neuvostoliiton romahdusta 1900-luvun suurimmaksi geopoliittiseksi tragediaksi, jota Ukrainan hyökkäyssodalla on pyritty kumoamaan.

– Venäjän nykyjohto ei aio solmia rauhaa. Ainoa tie siihen on jokin sisäinen tapahtuma Venäjällä. Ainoa tie sisäiseen muutokseen on epäonnistunut sota. Tämän takia Ukrainan tukeminen on ollut ja on edelleen niin tärkeää.