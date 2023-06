Onko Venäjällä alkanut sisällissota? Pekka Toveri vastaa – "Prigozhin tietää kohtalonsa"

On mahdollista, että ennennäkemätön tilanne saattaa eskaloitua jopa sisällissodaksi Venäjällä. MTV Uutiset kysyi Puolustusvoimien entiseltä tiedustelupäälliköltä Pekka Toverilta , mitä Venäjällä nyt tapahtuu.

– Kuva ei ole vielä täysin selvä, mutta se on selvää että kyseessä on suurin Putinin vallan kyseenalaistaminen hänen valtakaudellaan, Toveri sanoi MTV Uutisille lauantaina aamupäivällä.

Wagnerin joukot ovat toistaiseksi ottaneet haltuun vahvistetusti Donin Rostovin kaupungin, joka on merkittävä sotilaallinen keskus. Siellä sijaitsee muun muassa Venäjän asevoimien eteläisen sotilaspiirin päämaja, joka johtaa sotaa Ukrainassa.

Kaikki tai ei mitään

– Vastakkainasettelu asevoimien kanssa on jatkunut kuukausia ja kiihtynyt, ja sitten tuli vaatimus että Wagnerin pitäisi alistua puolustusministeriön johtoon. Jos näin kävisi, niin Prigozhinilla ei olisi jäljellä mitään, joten tämä on kaikki tai ei mitään -ratkaisu.

Prigozhin on videoissaan sanonut menevänsä loppuun saakka asevoimien syrjäyttämiseksi. Toveri uskoo, että mikäli joukot pysyvät uskollisina Wagnerille, niin tilanne voi äityä taisteluksi.

– Prigozhinillä on muutamia kymmeniä tuhansia sotilaita, mutta Venäjän sisäisen turvallisuuden joukot ovat melkein kaksinkertaiset asevoimiin nähden, ja näiden tärkein nyrkki on kansalliskaarti, jossa on yli 300 000 raskaasti aseistettua sotilasta.