Jussi Ahokkaalta hurja paljastus – NHL-pesti lähellä

Jääkiekkovalmentaja Jussi Ahokkaan ura etenee kohti kiekkomaailman ehdotonta huippua. Kanadan juniorisarjassa OHL:ssä vakuuttavaa työtä tehnyt Ahokas kertoo käyneensä jo lähellä NHL-pestiä.

Runkosarjassa seurahistorian ennätyspisteisiin yltänyt Kitchener Rangers ylsi viime kaudella Ahokkaan alaisuudessa konferenssifinaaleihin asti. Kaksi vuotta sitten OHL:ään sen ensimmäisenä eurooppalaisena päävalmentajana saapunut suomalainen on ehditty kertaalleen palkita jo koko sarjan parhaana luotsina. Samalla NHL- ja AHL-seurojen mielenkiinto on herännyt.

– Olen ollut jo haastattelukierroksilla tosi lähellä, että olisin päässyt valmentamaan. Euroopasta en olisi ikinä päässyt noille haastattelukierroksille näkemään, millainen se systeemi ylipäätään edes on. Tänä kesänä oli jo tosi lähellä, että olisin saanut pestin. Uskon, että jonakin päivänä se koittaa, kun tekee itse vain asiat tosi hyvin, Ahokas kertoi MTV Urheilulle.

Ahokas ei paljasta, mikä NHL-seura oli kyseessä, mutta kertoo käyneensä rekrytoinnissa kalkkiviivoilla. Kyse olisi ollut apuvalmentajan paikasta.

– Mun reittini on varmasti sellainen, että seuraavaksi olen AHL:ssä päävalmentaja tai NHL:ssä apuvalmentaja. Niin olen itse nähnyt, että minun matkani menee. Toisaalta, minulla ei ole edelleenkään mihinkään kiire. Meillä on (OHL:ssä) todella hyvä joukkue, jonka kanssa olen tykännyt todella paljon tehdä töitä.

Rangersin ja Ahokkaan nykyinen sopimus ulottuu kesään 2027.

– En ole eläessäni ollut ikinä mikään muu kuin päävalmentaja. Siinä mielessä se minun reittini kulkisi varmasti sen AHL:n päävalmentajuuden kautta. Toisaalta, jos pääsee NHL:ssä hyvän päävalmentajan alaisuuteen, ei sillä ole väliä. Valmentaminen on valmentamista, mutta tietenkin unelmana on yhä olla joku päivä NHL:ssä päävalmentaja.

