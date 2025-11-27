Joel Kiviranta ja Artturi Lehkonen heiluttivat maaliverkkoja, kun Colorado Avalanche murjoi yön NHL-kierroksella San Jose Sharksin maalein 6–0.
Yli kuukauden loukkaantumisen vuoksi sivussa ollut Kiviranta palasi kaukaloon tehokkaasti. Kiviranta vastasi joukkueensa 5–0-maalista pelin toisessa erässä.
Maali oli Kivirannalle kauden ensimmäinen.
Seuraavaksi oli Lehkosen vuoro onnistua. Lehkonen sinetöi kauden yhdeksännellä maalillaan Coloradon komean 6–0-voiton.
Muutkin suomalaiset vireessä
Coloradon suomalaiskaksikon lisäksi myös muut suomalaispelaajat olivat maalinteossa.
Nashville Predatorsin Erik Haula avitti 1+1-tehoillaan joukkueensa 6–3-voittoon Detroit Red Wingsista.
Dallas Starsin Roope Hintz ja Esa Lindell pääsivät niin ikään maalien makuun. Dallasin ja Seattle Krakenin välinen ottelu on päätöserässä tilanteessa 2–2.