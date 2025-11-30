Suomalaispelaajat ottivat roolia, kun Colorado Avalanche otti kotiyleisönsä edessä murskaavan 7–2-voiton Montreal Canadiensista viime yön NHL-kierroksella.
Colorado aloitti maalitehtailunsa Brock Nelsonin kahdeksannen minuutin osumalla, josta kirjattiin syöttöpiste sekä Artturi Lehkoselle että Joel Kivirannalle. Kivirannalle tehopiste oli kauden toinen.
Lehkonen oli syöttämässä Nelsonin maalia myös toisessa erässä, kun tämä laukoi Coloradon jo 4–0-johtoon. Lehkosella on kuluvalta kaudelta tilillään yhdeksän maalia ja 15 syöttöpistettä.
Ottelun puolivälissä oli Montrealin vuoro onnistua, kun Oliver Kapanen alusti Ivan Demidovin 1–4-kavennuksen. Kyseessä oli 22-vuotiaan suomalaishyökkääjän 13. tehopiste (7+6) tällä kaudella.
Kymmentä minuuttia myöhemmin Kapanen joutui kuitenkin kahden minuutin jäähylle väkivaltaisuudesta otettuaan yhteen Coloradon Martin Necasin kanssa.
Kapanen kävi kuumana, kun Necas piti tiukasti suomalaisen mailasta kaksikon kaatuessa yhdessä jäänpintaan. Necas sai tilanteesta myös kaksiminuuttisen rangaistuksen.
Kaksikon istuessa jäähyllä Nathan MacKinnon vei Coloradon jo 5–1-johtoon. Colorado voitti pelin lopulta 7–2.
MacKinnon teki ottelussa tehot 1+2. Hänen lisäkseen kovia pistesaldoja takoivat Gabriel Landeskog (2+1), Necas (0+3) sekä ottelun kirkkain tähti Nelson (2+2).