Kapanen kävi kuumana, kun Necas piti tiukasti suomalaisen mailasta kaksikon kaatuessa yhdessä jäänpintaan. Necas sai tilanteesta myös kaksiminuuttisen rangaistuksen.

Kymmentä minuuttia myöhemmin Kapanen joutui kuitenkin kahden minuutin jäähylle väkivaltaisuudesta otettuaan yhteen Coloradon Martin Necasin kanssa.

Lehkonen oli syöttämässä Nelsonin maalia myös toisessa erässä, kun tämä laukoi Coloradon jo 4–0-johtoon. Lehkosella on kuluvalta kaudelta tilillään yhdeksän maalia ja 15 syöttöpistettä.

Skinnerille kauden toinen nollapeli

Seattlessa illan kirkkaimpana tähtenä loisti Stuart Skinner , joka torjui Edmonton Oilersille vierasvoiton Krakenista luvuin 4–0. Nollapeli oli Skinnerille kauden toinen ja NHL-uran yhdeksäs. Hän torjui ottelussa yhteensä 26 laukausta.

Onnistuminen osui otolliseen hetkeen, sillä Skinner oli vedetty alkuviikosta edellisessä ottelussaan kesken kaiken vaihtoon sen jälkeen, kun hän oli päästänyt kahdeksasta laukauksesta neljä sisään.