Pep Guardiolalta kylmäävä arvio kohuturnauksesta

Pep Guardiola on huolissaan.

Syy tälle kantautuu meneillään olevista seurajoukkueiden MM-kisoista, missä espanjalaismanagerin luotsaama Manchester City kohtaa Suomen aikaan tiistain vastaisen yön neljännesvälieräottelussa Al-Hilalin.

Mikäli City etenee turnauksessa aina finaaliin asti, jää sen kesän lepotauko varsin ohkaiseksi. Seurajoukkueiden MM-finaali pelataan 13. heinäkuuta, kun taas uusi Valioliiga-kausi lähtee käyntiin 16. elokuuta. Turnaus lähti puolestaan liikkeelle piakkoin kesän ensimmäisen maajoukkueikkunan jälkeen.

Manchester Cityn manageri Pep Guardiola myönsi, ettei hän tiennyt etukäteen, miten kovalle kulutukselle hänen pelaajansa joutuisivat nyt meneillään olevassa turnauksessa. Guardiolalta tiedusteltiin, että onko hän huolissaan tapahtuman vaikutuksista tulevaa kautta ajatellen.

Guardiola jakoi varsin kylmäävän väläyttelyn aiheesta.

– Voisin sanoa, että kuulkaas, olemme katastrofin keskellä. Olemme aivan loppu. Seurajoukkueturnaus tuhosi meidät.

– En tiedä. Olemme ensimmäistä kertaa tällaisessa tapahtumassa, joten saa nähdä, Guardiola totesi Reutersin mukaan.

Guardiolan mukaan aiheeseen kannattaa palata kauden aikana.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Pep Guardiola.

Seurajoukkueiden MM-turnaus on ollut kovan kritiikin kohteena. Liverpoolin pitkäaikainen menestysmanageri Jürgen Klopp ilmoitti, että kyseinen turnaus on ”surkein idea, mitä jalkapalloon on ikinä keksitty”.

– En yllättynyt hänen kommenteistaan. Ymmärrän hänen argumenttinsa. Voin puolustaa sitä hyvällä syyllä, Guardiola totesi päätänsä nyökytellen Kloppin kommenteista.

Kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA laajensi seurajoukkueiden MM-turnausta tälle vuodelle. Nyt mukana on peräti 32 eri joukkuetta eri puolilta maapalloa.

Cityn lisäksi mukana ovat muun muassa Real Madrid, PSG, Inter ja Bayern München.