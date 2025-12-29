Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntai-iltapäivällä.
Meksikossa ainakin 13 ihmistä on kuollut junan suistuttua raiteiltaan. Asiasta kertoo junayhteyttä hallinnoiva Meksikon merivoimat.
Etelä-Meksikossa Oaxacan osavaltiossa tapahtuneessa onnettomuudessa loukkaantui lisäksi lähes sata ihmistä. Junassa oli onnettomuushetkellä yhteensä 250 ihmistä.
Onnettomuus tapahtui paikallista aikaa sunnuntai-iltapäivällä radalla, joka kulkee Tyynenmeren rannalla sijaitsevan Salina Cruzin kaupungin ja Meksikonlahden rannalla sijaitsevan Coatzacoalcosin kaupungin välillä.