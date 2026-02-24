Pakastealtaan yllättävästä raaka-aineesta saa helposti herkullisen levitteen.

Huomenta Suomessa keskusteltiin maanantaina leivänpäällisistä ja niiden terveellisyydestä. Vuoden 2024 lopulla julkaistuissa ravitsemussuosituksissa kannustetaan suomalaisia vähentämään leikkeleiden käyttöä. Mutta mitä laittaa leivän päälle leikkeleiden sijaan?

Helppo levite pakasteherneistä

Hernelevite on myös kauniin värinen!MTV

Kokki Linnea Vihonen demonstroi, miten pakastealtaan aliarvostetusta tuotteesta saa tehtyä helposti herkullisen levitteen.

– Kotimainen herne on ihan loistava raaka-aine! Tämä maksoi kaupassa alle euron pussilta.

Pakastevihanneksia tuottava Apetit ohjeistaa aina kuumentamaan pakastevihannekset ennen käyttöä. Pakastevihanneksissa on olemassa listeriariski, jota ei täysin pystytä eliminoimaan tarkasti valvotussakaan käsittely- ja pakastusprosessissa. Listeriabakteeri voi olla vaarallinen riskiryhmille.

Pakasteherneistä ja muutamasta muusta raaka-aineesta saa siis helposti sauvasekoittimella surauttamalla hernetahnan, jota voi käyttää levitteenä tai dippinä.

– Tämähän toimii leivän päällä ihan sairaan hyvin, mutta jos keität pastaa ja sekoitat tätä siihen, niin tulee myös erittäin hyvä.

Vihonen suosittelee esivalmistelemaan jääkaappiin erilaisia lisukkeita ja levitteitä, ja niitä voi sitten nautiskella viikon aikana eri aterioilla. Hernetahna säilyy jääkaapissa useamman päivän.