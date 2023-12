Meikkitaitelija Jenniferin kolme supervinkkiä: "Kokeile, kun haluat näyttää kuumalta"

Meikkitaiteilija Jennifer Belle jakoi TikTokissa videon, jossa hän vinkkaa kolme olennaista meikkikikkaa. Meikkikikkojen pyhästä kolminaisuudesta uutisoi myös New York Post ja Daily Mail .

Rokkitähtiefekti

Kuunsirppi

Sydänhuulet

Tekniikassa ideana on rajata huultenrajauskynällä huulten amorinkaari ja alahuulen keskikohta.

– Kehitin tämän videotutoriaalin inspiroimaan ihmisiä, jotta he kokeilisivat jotain, mikä on ulkona heidän mukavuusalueiltaan, New Yorkista kotoisin oleva Jennifer kertoo.