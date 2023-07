Samu Haber muistelee UMK-finaalissa esittämänsä Syödään sieniä -kappaleen aiheuttamaan kohua

– Jos sanon jonkun vähän oudomman fraasin suomeksi, kuten Enkelten kaupunki tai jos laulan jostain Syödään sieniä, tiedän mikä se tunnemerkitys on, Haber kuvailee.

– Tuntuu, että saa ilmaistua itseään enemmän ja on helpompi laulaa sitä tarinaa ihmisille, kun se on oma äidinkieleni. On ollut tosi siistiä, freesiä ja uutta.