Julkkiskokki Akseli Herlevi säikähti ystävänsä kommenttia: "Olen ammattiepäonnistuja"

– Kovin moni ei rohkene postata kuin kivoista jutuista, työkuvioista ja onnistumisista, enkä ole siinä suhteessa poikkeus. Tämä ajatus on pyörinyt muutaman päivän mielessä, koska yksi frendi puhui vappuna, että on kiva jutella tuollaisen menestyjän kanssa. Oikein säikähdin sitä ja meni vatsa löysälle, että nyt olet ymmärtänyt ihan väärin, Herlevi avasi tuntojaan julkaisussaan.

View this post on Instagram

– Tietysti tarvitaan näkemystä ja suuntaa jengille, mutta siinäkin on useampi ihminen mukana niitä miettimässä ja jeesaamassa. Eipä tänne ole siis tullut hirveästi kirjoteltua siitä erosta, miltä asiat näyttää ja miltä ne tuntuu, vähän kuin jäävuorivertauksessa ja elämässä muutenkin. Jokainen, jolla on kaikki munat samassa korissa tietää sen kyllä, mutta kaikki ne unettomat yöt, paniikkikohtaukset (itsellä onneksi takanapäin), lukemattomat tunnit, viikot ja vuodet, terveys, pimeät kaudet, epätoivo, vitutukset, surut, itkut ynnä muut. Ei niitä näe kukaan, mutta siellä ne ovat, Herlevi kirjoitti.

– Kaikkein tärkeimpänä sanoisin, että oli se sitten kuinka vaikeaa tahansa, niin noustaan takaisin pystyyn, kun on menty rähmälleen, kaikki menee vituiksi ja kun tuntuu, että mistään ei tule mitään. Just silloin pitää nousta takaisin ylös ja kaivaa virtaa jostain ja mennä eteenpäin. Se on ainoa suunta, mihin me voidaan mennä. Eteenpäin, Herlevi kirjoitti.