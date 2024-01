JYP-legenda Sinuhe Wallinheimo reagoi seuran sekasortoon – mieleen palasi raju tapaus vuosien takaa

JYP erotti joulukuussa päävalmentaja Jukka Rautakorven ja valmentaja Ville Niemisen , mitä on seurannut melkoinen myllerrys. Joukkueen peli on sekaisin, ja seuran johdon toiminta näyttää suorastaan kaoottiselta.

– Enemmän tai vähemmän on kaikki mennyt päin honkia, Wallinheimo sanoo suoraan entisen seuransa tilanteesta.

JYPillä meni ennen Rautakorven ja Niemisen potkuja tuloksellisesti vähintäänkin kelvollisesti, sillä joukkue oli sarjan pistekeskiarvolla mitattuna kuudentena, nyt se on valahtanut sijalle 14.

– Potkuja on annettu jääkiekkomaailmassa paljon ja jotkut ovat paremmin perusteltuja ja jotkut huonommin. Tämä meni siihen jälkimmäiseen kategoriaan, Wallinheimo pohtii.

– Päällimmäinen tunne on tietenkin ollut ihmetys. Kun näitä nyt ei ole avattu, enkä haluakaan olla ytimessä, että tietäisin, kyllä siellä on varmaan ollut perusteet (potkuille), eihän tällaisia muuten tehtäisi. Vähän jäin kyllä ihmettelemään.

Ulospäin Rautakorven ja Niemisen potkut tulivat yllättäen. Monessa eri maassa pelanneena, Wallinheimo on kuitenkin nähnyt paljon villimpiäkin tapahtumaketjuja.

JYPin tilanne on tällä hetkellä todella hankala. Valmentajan vaihdoksen jälkeen joukkueen tilillä on pelkkiä tappioita ja lohduton putki on jo seitsemän pelin mittainen.