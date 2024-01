Kari Jaloselta painavaa tekstiä SM-liigan kyseenalaisista valmentajapotkuista – "Eihän siitä voi tulla mitään!"

JYPin ympärillä on muutenkin kuohunut, sillä seuran puheenjohtaja ja omistaja Jukka Seppänen on puhunut avoimesti mediassa siitä, miten JYPin "pitäisi pelata".

– Se mua on mietityttänyt, että minkä takia tämmöistä tapahtuu… vieläpä SM-liigassa. Kyllä meidän valmentajien pitää pystyä puolustamaan itseämme. Olen kuullut tähän asiaan hyvän puheenvuoron Jukka Jaloselta . Myös jääkiekkovalmentajaliiton puheenjohtaja Erkka Westerlund on puuttunut aiheeseen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meitä valmentajia arvostetaan sellaisina kuin olemme, ja että meidän annetaan valmentaa juuri niin kuin me valmennamme, Jalonen painottaa.

Some muuttanut

– Se on älyttömän hyvä asia, että mukaan tulee nuoria kasvoja. He tuovat persooniaan mukaan yhteisöön ja he muuttavat peliä. Se taas vaikuttaa koko Liigaan. Toki, samaan aikaan fakta on se, että valmentamisessa tarvitaan kokemusta. RistoDufvan lopettaminen on iso asia – hän teki mahtavan uran. Eihän sitä itsekään tiedä… en minkään näitä hommia enää kovin kauaa tee, Jalonen hymähtää.