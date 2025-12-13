Kisäjärjestäjä Italian jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen toppuuttelee verkkaisesti valmistuvan olympia-areenan ympärillä kuplivaa huolestunutta keskustelua. Jalonen pitää myös yllättäen lyhyemmäksi jäävän kaukalon merkitystä vähäisenä.

Talviolympialaiset käynnistyvät helmikuun alussa Milano-Cortinan kisojen merkeissä. Jääkiekon osalta miesten ja naisten turnaukset pelataan Milanoon valmistuvassa Santa Giulia -areenassa.

Jättihallin ympärillä on kuohunut syksyn ja talven mittaan. Rakennusprojekti on nimittäin viivästynyt merkittävästi. NHL lähetti aiemmin paikalle "hätäkomitean" tutkailemaan tilannetta, sillä maailman ykkösliigan pelaajat palaavat olympiakaukaloon 12 vuoden tauon jälkeen.

Italian maajoukkueen päävalmentajana olympiaprojektia vetävä Jukka Jalonen ei ole vuodattanut hikikarpaloita hallin valmistumisaikataulun takia.

– Ei kyllä ihan hirveästi kiinnostakaan. Kun tietää sen italialaisen mentaliteetin, että kaikki valmistuu, mutta vähän myöhässä. Tai vähän myöhempään, kuin mihin on totuttu vaikka Suomessa, Jalonen sanoo MTV Urheilulle Budapestissa, jossa hän käskyttää Italiaa harjoitusturnauksessa.

– Kyllä se halli tulee olemaan valmis, kun kiekko putoaa ekan kerran naisten turnauksessa, hän jatkaa.

Viime viikolla areenasoppaan laitettiin lisää suolaa, kun kävi ilmi, ettei kaukalo olekaan sovituissa mitoissa. Olympiamitalit ratkotaan NHL:n ja IIHF:n standardeja metrin verran lyhyemmässä askissa.