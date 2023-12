Jukka Jalonen tyrmää Leijoniin liittyvän teorian – sanoo nyt suorat sanat tulevaisuudestaan ja NHL:stä

– Ote ei ole lipsumassa, eikä se lipsunut myöskään viime kevään kisoissa. On selvää, että tulos ohjaa ihmisten ajattelua. Joillakin enemmän, joillakin vähemmän. Meillä oli keväällä vaikeuksia MM-turnauksen alkuvaiheilla. Saimme kuitenkin omasta mielestämme homman aika hyvin kuosiin alkulohkon aikana. Esimerkiksi viimeinen peli Tanskaa vastaan oli 7–0. Olisimme voineet ihan hyvin voittaa Kanadan. Emme me siinä pelissä mitenkään huonompia olleet muuta kuin tehokkuudessa, mikä toki ratkaisee yksittäiset pelit. Ei viime kevään suoritus eronnut hirveästi siitä, mitä olemme esittäneet voittoturnauksissa. Monessa asiassa olimme jopa parempia, mutta ne eivät aina välttämättä näy tulostaulun puolella, Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen pohtii.

– Hävisimme Karjala-turnauksessa pelit yli- ja alivoiman takia. Pitää yrittää saada ne kuntoon nyt Sveitsin turnauksessa. Ei tässä mitenkään laakereilla lepäillä – kyllä tässä ihan täysillä hommia tehdään. Keväällä nähdään sitten, että miten meidän prosessimme on edennyt ja miten olemme onnistuneet. Mutta ei ole mitään, että puolivaloilla mentäisiin. Jos joku homma on päättymässä, niin sitä haluaa jättää hyvän jäljen ja tekee kaikkensa sen eteen, että kaikki päättyy positiivisella tavalla. Samaan aikaan pitää ymmärtää se, että voittaminen kansainvälisessä kiekossa, esimerkiksi MM-kisoissa, on aika haastavaa. Se on pienistä asioista kiinni. Viime vuonna hävisimme puolivälierissä tulevalle voittajalle ja tällä kertaa toivoimme, että emme häviä. Mennään askel kerrallaan eteenpäin. Olemme olleet aika hyviä noissa viimeisissä kovissa peleissä. Olemmeko hävinneet nyt tällä pätkällä kaksi kolmestatoista pelistä. Se on aika kova saldo. Pyritään kasvattamaan sitä vielä muutamalla keväällä, Jalonen jatkaa.