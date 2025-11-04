



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Jukka Jalonen: Leijonille kapuloita rattaisiin Jukka Jalonen on tätä nykyä Italian pääkäskijä. Julkaistu 04.11.2025 12:02 MTV URHEILU – STT Suomalaisen jääkiekon menestystarinaan nimensä lähtemättömästi kirjannut Jukka Jalonen avasi keväällä hienosti uuden valmennustyönsä, kun hän nosti Italian maajoukkueen takaisin MM-jääkiekon ylimmälle tasolle. Nyt kolminkertainen maailmanmestariluotsi ja Leijonat myös olympiakultaan valmentanut Jalonen, 63, aloittaa toden teolla työt uuteen kauteen, jota huipentaa Italiassa pelattava olympiaturnaus. Jalosen luotsaama "Nazionale" kohtaa tällä viikolla arvokisakauden ensimmäisessä turnauksessaan Puolassa Pekka Tirkkosen valmentaman isäntäjoukkueen sekä Britannian ja Slovenian. – Nyt on hieno kausi edessä: kotiolympialaiset helmikuussa ja sen jälkeen MM-kisat Sveitsissä toukokuussa. Kahdet kovat arvokisat, ja vaikka kaikille kotiolympialaiset ovatkin unelmien täyttymys, isossa kuvassa MM:t ovat vielä tärkeimmät, Jalonen kuvailee STT:lle. Hänen mukaansa siinä on tavoitetta riittämiin, että paikka MM-kiekon ylimmällä sarjatasolla säilyy. Pelaajatarkkailua on tehty, ja ensimmäiseen turnaukseen on nimetty noin viisi kentällistä pelaajia. – Muutama pelaaja joutui loukkaantumisen takia jäämään pois, mutta toivottavasti pääsevät hekin joulukuussa Budapestissa antamaan näyttöjä olympialaisiin. Maajoukkuevalmentajan työ on siis samanlaista niin Italiassa kuin Suomessakin: etapista toiseen kohti kevään – ja tällä kaudella myös jo talven – huippuhetkiä etenevää hommaa.





– Iso ero on siinä, että tarkkailtavien pelaajien ja joukkueiden määrä on pienempi kuin Suomessa. Ulkomailta tulee jonkin verran pelaajia, muttei sellaista määrää kuin Suomessa, Jalonen toteaa.

Helpompaa tarkkailu ei silti ole.

– Yllättävää on ehkä se, ettei ole ollut mitään yllättävää. Aloittaessa olisi voinut olla mielessä, että mitenköhän hommat lähtevät käyntiin, miten johtoryhmä toimii ja miten apuvalmentajien kanssa lähtee rullaamaan.

Kaikki on mennyt todella hyvin. Apuna on ammattilaisia ja kaikki järkätty "viimeisen päälle".

– On ollut helppo keskittyä omaan hommaan eli valmentamiseen, ei ole tarvinnut huolehtia muista asioista. Eli yllätykset ovat olleet vain plusmerkkisiä. On kiva olla täällä hommissa, Jalonen summailee vielä kokemuksiaan viime vuonna alkaneesta Italian-pestistä.

Kapuloita Leijonien rattaisiin

Milanon helmikuisen olympiajääkiekon ylle on noussut huolta, sillä turnauksen pääareenan rakennustöiden on raportoitu viivästyneen. Jalonen kertoo, ettei maajoukkueessa aivan tarkkaan tiedetä, mikä rakennustöiden tilanne on, mutta suurta huolta ei asia herätä.

– Vahva usko on, että valmista on, kun kiekko putoaa jäähän helmikuussa. Kohtuullisen lähelle varmasti menee tuota ajankohtaa, mutta kyllä ne valmistuvat. Meidän on nyt keskityttävä omaan tekemiseen. Luotetaan että ammattilaiset hoitavat tuon asian, Jalonen miettii.

Ja kun Jalonen ja Italia pääsevät täyttämään olympiaunelmaa, luvassa on tunteiden paloa – eikä vähiten 14. helmikuuta. Italiaa vastaan Milanon (toivottavasti jo tyystin valmiissa) Santagiulia-jäähallissa luistelee tuolloin Suomi.

Jalonen sanoo, ettei ole vielä hirveästi miettinyt kohtaamista.

– Mutta kun ensimmäisen kerran huomasin, että Suomi tulee vastaan, ajattelin että onhan se erikoinen tilanne. Muutama peli kun tullut Suomen aitiossa nähtyä. Katsotaan, mietinkö alkuverryttelyssä että hetkinen, olenko nyt väärässä aitiossa. Nuo tuolla ja minä täällä, Jalonen virnuilee.

Hän sanoo suhtautuvansa Suomen kohtaamiseen positiivisesti.

– Pyritään laittamaan kapuloita Leijonien rattaisiin. Kaikki lyödään peliin, mitään muuta ei voi. Mahdollisimman vaikeaksi tehdään peli Leijonille, Jalonen lupaa.

Italialle peli on kolmas peli neljään päivään.

– Se on fyysisesti kova setti, ja kyllä NHL-pelaajat ovat fyysisesti kovempia kuin NHL:n ulkopuoliset, joten saa jalkaa laittaa liikkeelle kyllä, jotta pärjätään.

Ryhtyykö Jalonen ehkä huomaamattaan laulamaan Maamme-laulua, kun seremonioihin päästään ottelua ennen?

– Voi sitä mielessään hyräillä. Mutta kyllä siinä on oltava ylpeä siitä, että saa valmentaa Italiaa.

Pääsarjaan pitää oikeasti pystyä pääsemään

Jääkiekossa pitkän uransa aikana kaikenlaista nähnyt ja kokenut Jalonen on totta kai seurannut myös kuumaksi äitynyttä kohinaa kotimaisen Liigan ympärillä. Liigalla on marraskuun lopulla yhtiökokous, jossa on määrä vihdoin esittää kauaskantoinen ratkaisumalli sarjajärjestelmään.

– Omia ajatuksiani en halua niin esitellä. Kaikkea en tiedä enkä voikaan tietää.

Toiveensa Jalonen kuitenkin paljastaa.

– Mutta toiveissa tietysti olisi, että se ratkaisu, mihin seurat päätyvätkään marraskuun lopulla, tehtäisiin suomalaisen jääkiekon etu edellä. Onko se mahdollista? Ei ehkä helppoa ainakaan, mutta ettei olisi liian itsekästä se, mihin päädytään, Jalonen pohtii.

Hän muistuttaa, että kilpailu kuuluu jääkiekkoonkin.

– Pääsarjaan pitää oikeasti pystyä pääsemään. Jos ne mahdollisuudet eivät ole realistisia, niin silloin on vain yksi sarja. Mutta uskon suomalaisten kiekkoihmisten olevan niin fiksuja, että ratkaisut tehdään niin, että siitä on hyötyä koko suomalaiselle kiekolle eikä vain kymmenelle tai kahdelletoista seuralle. Toivotaan näin.