Jukka Jalonen arvioi, milloin Jokerit voisi palata SM-liigaan – "Se olisi kaikista järkevintä"

Nyt pinnalla on kysymys: mitä seuraavaksi? Mitä Jokerit voi tehdä tilanteessa, missä Venäjä jatkaa sotatoimia Ukrainassa ja missä sen kotipyhättö on pakotteiden alla?

Yleinen arvio on se, että Jokereiden KHL-taival on nyt ohi. Tähän uskoo myös Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen.

– Tämä on subjektiivinen, oma henkilökohtainen mielipide, enkä ole puhunut asiasta kenenkään asianomaisen kanssa. Jos maalaisjärjellä ajattelee, niin tuntuu siltä, että KHL-pelit on Jokereiden osalta pelattu. Se taru on nähty. Se oli osa Jokerit-historiaa, missä olin itsekin pari vuotta mukana. Sieltä tuli kovaa oppia ja KHL on kova sarja. Mutta nyt se on ohi, Jalonen näkee.