Jukka Haapalaiselta kuultiin sunnuntain TTK-lähetyksessä vakava kannanotto. Hän kertoi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille, miksi päätti avata suunsa.

Sunnuntaina 14. syyskuuta Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä nähtiin kirjo suuria tunteita, kun tähtioppilaat avasivat sydämensä ja kertoivat oman tärkeän tarinansa Oma tarina -jakson merkeissä.

Lähetyksen alussa TTK-tuomari Jukka Haapalaiselta kuultiin vakava kannanotto liittyen ikäviin kommentteihin, joita tähtioppilaat ovat saaneet osakseen.

Haapalainen kertoi TTK-lähetyksen jälkeen MTV Uutisille, miksi päätti avata suunsa asian tiimoilta.

– Minä puolustan omiani. Puolustan tietysti ihmisyyttä ja ihmisiä kaikin tavoin. Sitä (ilkeää kommentointia) ei pitäisi tapahtua missään eikä koskaan, hän sanoi.

Haapalainen totesi, että kaikkien ihmisten tulisi osata kontrolloida sitä, millaisia viestejä he esimerkiksi netin keskustelupalstoille kirjoittavat.

– Me emme saa kiusata. Me emme saa olla ilkeitä. Meidän täytyy olla hyväksyviä, hän sanoi.

– Korostan sitä, että nämä ihmiset ovat kaikki todella rohkeita ja lähtevät eri lähtökohdista ja täysin vailla valmistautumista tällaiseen ohjelmaan. Joo, arvosteltaviksi, mutta meille on annettu se työ, että meidän täytyy arvostella. Oman tonttimme tehdäksemme meidän täytyy laittaa tanssijoita johonkin järjestykseen ja meillä täytyy olla hyvin perustellut mielipiteet siitä, miksi sanomme ja mitä sanomme, mutta se ei ole huutelua tai ilkeyttä, hän jatkoi.

Haapalaisen mukaan TTK-tuomareille voi myös huomauttaa siitä, jos näiden palaute tuntuu liian kovalta.

– Yleensä pyrimme löytämään perustelun siihen, miksi sanomme mitä sanomme. Se on ammattitaidon kautta suhteellisen helppoa, kun perustaa mielipiteensä tietämykseen.