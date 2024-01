Veronica Verhon reissu sai ikävän käänteen – joutui sairaalaan

– On upeita villoja, ruokaa, rantoja jne mut on myös bali belly, hän kirjoittaa julkaisemansa videon yhteydessä.

View this post on Instagram

Verho kertoo Tarinat-osiossa selittäneensä koko alkureissun ystävälleen, että hänellä on teräsvatsa. Viimeksi hän sairastui vatsatautiin Selviytyjät-kuvauksissa.

View this post on Instagram

– Aloitimme suhteemme hyvinä ystävinä 4 vuotta sitten ja sitä jatkamme tästä eteenpäin. On ollut ihanaa jakaa rakkauttamme ja elämäämme somessa kanssanne. Toivomme toisillemme ainoastaan hyvää. Ja koska iso huoli kaikilla kiinnittyy varmasti koiriin, niin ei hätää! He elävät ylvästä, kuninkaallista ja upeaa elämäänsä yhdessä meidän molempien kanssa jatkossakin, he kertoivat yhteisessä postauksessaan.