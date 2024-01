Veronica Verho ja Juhani Koskinen: Ero!

– Olemme vuodenvaihteessa päättäneet päättää parisuhteemme. Aloitimme suhteemme hyvinä ystävinä 4 vuotta sitten ja sitä jatkamme tästä eteenpäin. On ollut ihanaa jakaa rakkauttamme ja elämäämme somessa kanssanne. Toivomme toisillemme ainoastaan hyvää. Ja koska iso huoli kaikilla kiinnittyy varmasti koiriin, niin ei hätää! He elävät ylvästä, kuninkaallista ja upeaa elämäänsä yhdessä meidän molempien kanssa jatkossakin, he kertoivat yhteisessä postauksessaan.