Juhani Koskinen avaa hänen ja Veronica Verhon yllätyseroa: "Suru on läsnä"

– Olemme vuodenvaihteessa päättäneet päättää parisuhteemme. Aloitimme suhteemme hyvinä ystävinä 4 vuotta sitten ja sitä jatkamme tästä eteenpäin, he kertoivat yhteisessä postauksessaan.

– Suru on tietysti tilanteessa läsnä ja kyyneliä riittää, mutta olen ylpeä siitä miten olemme käsitelleet tämän asian. Eli kaikki hyvin ja elämä kantaa, Koskinen päättää kirjoituksensa.

– Juuri eilen olin sohvalla ja mietin, että me olemme menossa naimisiin. Mitä? Kun varasimme hääpaikan, niin häihimme oli kaksi vuotta aikaa. Huomaan, että tuudittaudun siihen, että no mutta hei, siihen kaksi vuotta. Kohta huomaan, että siihen on vuosi ja puoli vuotta. Pitäisikö näiden asioiden eteen tehdä jotain? En ole vielä käynyt hääpukusovituksessa, eikä olla mietitty koristeita, Verho kertoi tuolloin.