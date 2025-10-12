MTV Urheilun asiantuntijat Ari Vallin ja Juhamatti Aaltonen nostivat kiekkostudiossa esiin Kärppien suuret ongelmakohdat.

Kärppien vaikea alkukausi sai lauantaina jatkoa Lappeenrannassa, kun SaiPa voitti oululaiset maalein 4–3. Tappion myötä Kärpät valahti sarjataulukossa 12:nneksi.

Kärpät napsi vielä keskiviikkona kolmannen peräkkäisen voittonsa, mutta tappiot Jukureille ja SaiPalle katkaisivat joukkueen lupaavalta näyttäneen nousun tylysti.

– Matto lähti taas alta. Ei se taas hyvältä näytä, Aaltonen summaa.

Yksi Kärppien suurimmista ongelmakohdista on puolustus. Perjantaina Jukurit mätti Kärppien verkkoon kuusi maalia ja lauantaina SaiPa heilutti maaliverkkoja neljästi.

13 pelatun ottelukierroksen jälkeen Kärpät on päästänyt peräti 45 maalia, mikä on hurjat 3,46 maalia ottelua kohden. Kärpät on päästänyt Ilveksen ohella eniten maaleja alkukaudella.

– Puolustuspää pitää jotenkin saada paremmaksi. Tilanteiden tunnistaminen – koska pelataan kiekon kanssa, ja koska pelataan aluetta ja puretaan. Sellaisia ongelmia siellä vielä on, Vallin huomauttaa.

Maalinteon kanssa Kärpät ei kuitenkaan ole tällä kaudella tuskaillut, sillä vain JYP ja KooKoo ovat tehneet syksyn aikana enemmän maaleja kuin kärppälauma.

– Kyllähän Kärpät tekee maaleja. Se ei ole tällä hetkellä ongelma. Kyllä se ongelma on peräpäässä ihan maalivahdeista ja puolustajista lähtien.

Kärpät koki syyskuussa rajun takaiskun, kun joukkueen ykkösvahti Niklas Rubin loukkaantui. Rubin torjui neljässä ottelussa kovalla torjuntaprosentilla 93,4.

Ruotsalaistähden loukkaantumisen jälkeen Kärpät on luvalla sanoen kärsinyt maalivahtiongelmasta. 20-vuotias Visa Vedenpää on operoinut viidessä pelaamassaan ottelussa surkealla torjuntaprosentilla 84,9.

Kesken kauden Rubinin loukkaantumista paikkaamaan palkattu Felix Sandströmkään ei ole suoriutunut Kärppien tolppien välissä lainkaan toivotusti. Sandström on napannut kiekkoja kiinni viidessä ottelussa 87,2 prosentin varmuudella.

Lauantaina pelatussa SaiPa-ottelussa torjuntavastuuta kantoi Vedenpää. Aaltonen ei jaellut nuorukaiselle kehuja taiston tauottua.

– En ole maalivahtiekspertti, mutta kyllähän tuo voittomaalikin näyttää vähän lapselliselta. Etukulmasta, eikä mene oikeasti edes ihan yläkulmaan. Jotenkin se jää ihan auki. Mielestäni tuo on ihan maalivahdin maali.