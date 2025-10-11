TPS:n 18-vuotias tulokashyökkääjä Jeremi Virtanen joutuu SM-liigan kurinpitodelegaation tarkasteluun.
Virtanen taklasi lauantaina JYPiä vastaan pelatussa isäntäjoukkueen Roni Jokista polvella. TPS-hyökkääjä sai taklauksestaan 5+20 minuutin pelirangaistuksen.
SM-liigan kurinpitodelegaatio ilmoitti ottelun jälkeen ottavansa taklauksen tutkintaansa.
Lauantainen JYP-ottelu oli 18-vuotiaalle Virtaselle SM-liigauran ensimmäinen.
Kurinpitodelegaatio tiedotti lauantaina myös, että TPS-puolustaja Ruben Rafkin sai perjantaisesta polvitaklauksestaan yhden ottelun pelikiellon. Rafkin oli lauantaina kesken olleen tutkinnan vuoksi väliaikaisessa pelikiellossa ja voi näin ollen palata kokoonpanoon TPS:n seuraavassa ottelussa.