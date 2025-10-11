HPK-hyökkääjä Jesse Kiiskinen iski uransa ensimmäisen hattutempun SM-liigassa. Kiiskinen paljasti mehukkaan keskustelun, jonka kävi Sport-vahti Joni Ortion kanssa. Hetkeä myöhemmin helähti kolmatta kertaa.
HPK nousi vieraskentällä 5–4-jatkoaikavoittoon, vaikka joukkue ehti olla parinkin maalin tappiolla.
Jesse Kiiskinen oli jatkoajan alkaessa iskenyt joukkueensa kolmannen ja neljännen osuman.
Jatkoajalla Kiiskinen yritti maalintekoa, mutta Sport-vahti Joni Ortio torjui. Perään Ortio tarjosi kilpeä tylysti kiiskisen rinnuksille. HPK-hyökkääjä putosi jäähän.
– Kaverin veskari tökkäs kilvellä tohon. Mä sanoin, että kohta tulee. Yleensä ei ole ollut tapana valehdella, Kiiskinen paljasti ottelun jälkeen.
– Totesin siinä, että kohta se maali tulee, että varo vaan, Kiiskinen sanoi todenneensa Ortiolle.
Ajassa 63.42 Kiiskinen lunasti lupauksensa ja täydensi hatullisensa. Maalin myötä HPK ryösti kaksi pistettä kohti Hämeenlinnaa. Loppulukemat siis 5–4.