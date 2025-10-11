Pelicans otti vasta kauden toisen täyden kolmen pisteen pottinsa, kun joukkue kaatoi kotikaukalossaan Rauman Lukon lauantaina.

Ensimmäinen suora voitto lahtelaisryhmälle tuli kauden toisessa liigamatsissa HIFK:ta vastaan.

Lukko-kamppailun suurin tähti seisoi lahtelaisten maalilla. Tshekkivahti Patrik Bartosak oli suorastaan ilmiömäinen. Bartosak tarvitsi kauden toiseen nollapeliinsä 24 torjuntaa – joukossa muutama todellinen game saver.

Pelicansin maaleista vastasivat Roni Karvinen sekä päätöserässä läpiajosta kiekon Antti Raannan puikoista verkkoon ujuttanut Lukas Zetterberg. Lahtelaisten riveissä nähtiin ensimmäistä kertaa tuore pakkihankinta Otso Rantakari. Rantakari näytti saman tien, minkä tasoisesta pelimiehestä on kyse. Hän alusti nerokkaalla syötöllään Karvisen laukoman avausmaalin.

– Olihan tämä ihan täydellinen startti. Hieno taisteluvoitto. Etenkin kolmannen erän kahden miehen alivoimatappo oli kova suoritus. Mahtavaa on myös se, että pystymme luottamaan maalivahtiin. "Barto" on aikamoinen veijari. Hän on persoona. Barton kanssa ei tule tylsiä hetkiä, Rantakari sanoi.