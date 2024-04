Pelicans-tähti Niklas Kokko paljasti Kärppä-leirin kuittailut – "Olen sinne muka velkaa"

– Eikä ollut lähellä. Se on tuolla huoltokopissa nyt. Siinä on pari kuvaa ja pari kynttilää sisällä. Kokeilin sitä kerran, mutta ei vittu kun pää ei toiminut, Kokko naurahti Lahden Isku Areenan uumenissa lauantaina.

Tomi Natri /All Over Press

Vaihtuuko helmetti finaaleihin, on ajan kysymys.

– Ei se (Kärppä-maski) nyt niin ruma ole. Siinä on hienoja muistoja, Kokko hymyili.

– He toivottivat tsemppejä ja mää kiitin sarjasta. Siellä on paljon huippujätkiä. Sarjan aikana oli vähän sanallista sotaa, mutta hienoa, kun sarja loppui, niin pystyimme katsomaan rehellisesti silmiin ja kiittämään.

Kokon mukaan hän on kyllä kuitannut kaiken oululaisjoukkueen suuntaan.

– No oikein mitään. Runkosarjan voittajiahan he ovat. Mutta kyse on yhä samasta jääkiekkopelistä, Kokko huikkasi.