Pelaajauransa jo lopettanut MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen jakoi hauskan muiston Kärppien entisestä ja SaiPan nykyisestä urheilujohtajasta Harri Ahosta.

Nykyisin SaiPassa urheilujohtajana toimiva Aho oli Aaltoselle tuttu mies Kärpistä Ahon toimittua vastaavassa pestissä oululaisseurassa vuosina 2013-23.

Kaksikko juhli yhdessä Suomen mestaruutta kauden 2013-14 päätteeksi. Kultaisen kevään kynnyksellä Aaltonen oli kuitenkin huolissaan mahdollisesta pudotuspelivastustajasta.

– Näytti pahasti siltä, että Jokerit on tulossa vastaan. Siellä oli Tyrväisen veljekset, Jere Karalahdet ja Jarkko Ruudut. Oli aika rämäporukka. Ja siinä oltiin kevyesti huolissaan, että ehkä tarvittaisiin muutama kovanaama meillekin, Aaltonen pohjustaa.

Huoli mahdollisesta kuumasta ja fyysisestäkin pudotuspelisarjasta sai Aaltosen marssimaan seurapomo Ahon pakeille, mutta Aaltosen huolestunut ehdotus tyrmättiin nopeasti.

– Itse kävin kysymältä Harrilta, että ehkä mekin tarvitsisimme kovuutta, jos siellä aletaan sikailemaan tai yrittämään poppaskonsteja. Harri oli selkeästi sitä mieltä, ettei se kuulu meidän tyyliimme. Me uskomme tähän, että me ollaan nopeita, taitavia ja me kyllä pystymme olevaan kovia henkisesti, emmekä lähde siihen mukaan.

– Hyvinhän se päättyi, mutta itse olin aika huolissani, että sieltä voi tulla aika vihaisia jätkiä, Aaltonen muistelee.

Kevät päättyi runkosarjankin voittaneen Kärppien osalta onnellisesti Suomen mestaruuteen. Jokereita Kärpät ei pudotuspeleissä koskaan kohdannut, sillä Jokerit putosi jo ennen puolivälieriä HPK:lle.

– Ei se tullutkaan (vastaan). Ehkä meillä kävi tuuri siinä, Aaltonen nauraa.

Nyt Harri Aho rakentaa menestystarinaa SaiPassa. Aaltosen tarinan lisäksi voit katsoa alla olevalta videolta, miten Aho on hyödyntänyt Oulu-yhteyksiään nykyisessä pestissään.

6:35