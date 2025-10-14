Oulun Kärpät on tehnyt kaksivuotisen SM-liigasopimuksen hyökkääjä Nooa Viuhkolan, 19, kanssa.

Viuhkola debytoi juniorisopimuksella SM-liigassa 27. syyskuuta Tapparaa vastaan. Tällä kaudella hän on pelannut seitsemän ottelua U20 SM-sarjassa tehden kuusi (4+2) tehopistettä.

– Nooa on erinomainen esimerkki siitä, mitä Kärppien junioripolku tuottaa. Hän on määrätietoinen, älykäs ja luotettava pelaaja. Meille on tärkeää, että omat kasvatit saavat mahdollisuuden Liigassa, ja Nooalla on potentiaalia kasvaa tärkeäksi palaseksi tulevaisuuden Kärppiä, Kärppien urheilujohtaja Kimmo Kapanen kommentoi seuran tiedotteessa.

Viuhkola on toisen sukupolven kärppä. Hänen isänsä Jari Viuhkola pelasi Kärpissä pitkän ja menestyksekkään uran. Isä Viuhkola on Kärpät-historian kolmanneksi tehokkain pelaaja ja pelannut Kärpissä viidenneksi eniten otteluita. Kärpät on myös nostanut Viuhkolan paidan kotiareenansa kattoon.

– Tämä on suuri kunnia ja sellainen asia, jota kohti on tehty pitkään hommia. Hienoa, että sopimus toteutui nyt, isänsä jalanjälkiä seuraava Nooa Viuhkola myhäilee.