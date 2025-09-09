Kärpiltä heikko kauden avaus – Petri Karjalainen murahti olosuhteista

Kesällä kovia hankintoja tehnyt Kärpät koki heti liigakauden avausottelussaan yllätystappion, kun se hävisi sarjan hännille povatulle Sportille 0–3. Kärppien uusi päävalmentaja Petri Karjalainen joutui heti selittelemään oululaisjoukkueen otteita.
Kierrosraportti: SM-liigassa heti jättiyllätys
Vaikka Kärpät hallitsi tiistain ottelun tapahtumia, ei se meinannut millään saada kuparistaan rikki. Sportin maalilla tshekkivahti Miroslav Svoboda nappasi nollapelin 28 torjunnan myötä.
Kärppien tuore päävalmentaja Petri Karjalainen noteerasi sen, miten oululaisjoukkueen peli meni osaltaan ”pakottamiseksi”, kun onnistumisia ei meinannut irrota.
– Paljon hyvää, mihin rakentaa, mutta totta kai tulos kirpaisee, Karjalainen myönsi.
Sport onnistui viemään Kärppiä muun muassa erikoistilanteiden puolella. Karjalainen nosti aiheen kohdalla olosuhteet esiin.
– Kyllä täytyy sanoa, että jää oli tänään heikko. Todella heikko. En tiedä syytä, mutta tuo varmaan vaikutti molempien joukkueiden pelaamiseen, Karjalainen murahti.
Jutun yläreunan videolla Kärppien ja Sportin ottelun lehdistötilaisuus.
Kärppien pelit jatkuvat perjantaina, kun se kohtaa kotonaan Ilveksen. Sport matkaa nyt Vaasaan, missä se kohtaa perjantaina TPS:n.