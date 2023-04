Juha kertoo tehneensä 9 henkirikosta Brasiliassa: "En edes muista, koska olisin nukkunut kunnolla"

– Jotkut ovat sanoneet, että ei kukaan ole voinut elää tuollaista elämää. Mutta Brasilia on ihan eri maailma. Minun tarinani on vain yksi tuhansien ja tuhansien tarinoiden keskellä. Ei se ole edes pahin. Olen nähnyt ja kuullut paljon pahempia tarinoita, Vasku kertoo.

– Lapsuus oli ihan ok. Se oli sellaista aikaa, kun rikkaat ja köyhät eivät eläneet niin erillään kuin nykypäivänä. Me asuimme sellaisella alueella, jossa oli kaikenlaisia perheitä ja siinä leikittiin lasten kanssa aina koulun jälkeen ja pelattiin kadulla palloa. Lapsuus siellä oli ihan ok, Vasku muistelee.