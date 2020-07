Miko eli vuosia narkomaanin hurjaa päihderallia, kunnes jokin muuttui – ohjelmistokehittäjä ja perheenisä haluaa nyt auttaa muita syrjäytyneitä: "Minulla on tarkoitus, minulla on merkitys"

Häpeän ja päihteiden kierre

Vuosi ensimmäisen kaljan jälkeen katkaisuhoitoon

"En voinut elää ilman päihteitä"

Täysi-ikäisenä ei tarvinnut enää esittää selvää

Pelkäsi joutuvansa mielisairaalaan

"En vain enää jaksanut sitä"

"Hienointa oli se, että se näytti onnelliselta"

– Jaska kannusti minua, että meet ja kokeilet vaan. Jokainen on aina ensimmäistä kertaa tehnyt jotain. Jokainen on tullut brasilialaisen jujutsun tunnille ensimmäistä kertaa, minäkin voisin mennä.

Harjoitteli ohjelmointia joka ikinen päivä

Tavallinen espoolainen perheenisä

– Olen huomannut, että minun elämälleni se ehkä isoin tarkoitus on muiden ihmisten palvelu. On tosi makeeta, kun kotona meillä on pieni poika ja sille saa näyttää asioita ja tehdä ruokaa. Samoin vaimoa voi palvella ja huolehtia, että hänellä on kaikki hyvin.