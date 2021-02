"Päihteet on loppunut, sitten tulee kuningasidea, että ryöstetään joku" – vertaisohjaaja Juha on nähnyt monta kertaa, mikä ajaa nuoria rikoksen tielle

Vertaisohjaaja Juha Kasken puhelimeen on tullut valtava määrä viestejä. Syynä on WhatsApp-ryhmässä nuorille esitetty kysymys: mitä ajattelette Koskelan murhasta?

Keskustelua käyvät nuoret, jotka ovat itsekin syyllistyneet joskus rikoksiin.

Kaski työskentelee vertaisohjaajana Kriminaalihuollon tukisäätiön nuorten toiminnassa. Hänen ohjauksessaan on rikostaustaisia nuoria, joita yhdistää pyrkimys elämään ilman rikoksia ja päihteitä.

– Se kysymys herätti paljon tunteita. Moni tuomitsee teon ja osa kokee, ettei voi edes puhua siitä. Osa ajattelee, että varsinkin niitä nuoria pitäisi tukea, jotka putoavat koulusta tai alkavat oirehtia.

Marraskuussa tapahtunut 16-vuotiaan murha Koskelan sairaala-alueella on järkyttänyt koko Suomea. Se on luokassaan uutinen, joka pysäyttää, surettaa ja saa pohtimaan, miksi tällaista on pitänyt tapahtua.

Vääränlaista arvostusta

Mikä sitten ajaa nuoria rikolliselle polulle? Tähän kysymykseen on etsitty vastausta julkisessakin keskustelussa viime aikoina. On puhuttu lastensuojelun tilasta, nuorten pahoinvoinnista ja rikollisuuden määrästä.

Usein rikolliselle polulle ajautuneita yhdistää tunne, etteivät he kuulu minnekään. Rikoksia yhdessä tehtaileva kaveriporukka voi tuntua nuoresta ainoalta paikalta, jossa hän saa arvostusta.

– Ja ennen kaikkea vääränlaista arvostusta.

Vertaisohjaajalla Kaskella on takanaan pitkä rikostausta. Hän on nähnyt sivusta, kuinka monen nuoren elämä on johtanut pikkurötösten ja päihteidenkäytön jälkeen lopulta vankilaan.

– Vankilan nuoriso-osastolla näin porukkaa, että kun päihteet on loppunut, sitten tulee kuningasidea, että ryöstetään joku. He eivät tajua mitä he tekevät. Se voi johtaa esimerkiksi neljän vuoden vankeusrangaistukseen, jos on vaikka käytetty väkivaltaa. Tuollaista rikollisuutta on nykyään tosi paljon.

Huutaminen ja tuomitseminen ei auta

Kaski ajattelee, että jos nuori on tehnyt elämässään jo vääriä valintoja, huutaminen ja tuomitseminen ei auta.

– Silloin kun olin itse syvällä, kuuntelin tasan vain [vankilan] osaston kovinta jätkää. Jos sosiaalityöntekijä yritti minulle jotain kertoa, ajattelin ettei hän tiedä mitään, koska ei ole kokenut samaa kuin minä.

Hän uskoo, että esimerkiksi kokemustaustaisten ihmisten esimerkkien avulla nuorta voi auttaa ymmärtämään mihin oma toiminta saattaa johtaa. Vain omaan toimintaan voi vaikuttaa, siksi hyvä keino rikoskierteen katkaisulle on jättää seura, joka elää rikollista elämää.

– Jos ihmiset ympärillä käyttää huumeita, kyllä olet äkkiä itsekin käyttämässä niitä.

– Kun vapauduin vankilasta, ei mulla ollut yhtään kavereita. Nyt mulla on hurjasti kavereita ja elämässä on paljon ihmisiä. Kun antaa aikaa, kavereita tulee. Ne tulevat hitaammin, mutta ovat pysyviä, eivätkä tarvitse sinulta mitään.

Ylös pohjalta

Nykyisessä työssään Kaski pyrkii muuttamaan nuorten elämän suuntaa. Oikeastaan kuitenkin nuoret muuttivat hänen elämänsä suuntaa ensin.

– Kun olin vankilassa, minulla oli mennyt elämästä kaikki ja olin pohjalla. Ajattelin, että olen nelikymppinen kohta, ja semmoinen ”ihmispaska” ja tehnyt todella pahoja asioita elämässäni.

Eräänä päivänä nuoriso-osaston ohjaaja pyysi Kaskea puhumaan nuorille elämästään.

– Me juteltiin siinä ja tosi moni kuunteli, huomasin, että he kuuntelivat. Kun lähdin pois, minullekin jäi olo, että pystyin olemaan avuksi. Silloin tunsin, että vitsit, tein oikein ja nyt voin hyvin. Se ei ollut minulle ennen selkeää, että jos tekee hyviä asioita, silloin voi hyvin.

Nyt hän on ollut vapaana vankeudesta yli vuoden ja opiskelee oppisopimuksella nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Vertaisohjaajan työ on vastuullista, koska on oltava nuorille hyvä esimerkki.

– Moni nuori puhuu ongelmistaan ensin minulle, koska olen kokenut samoja asioita. Sitten me autetaan ammattilaisen kanssa yhdessä, se on toimiva työpari.

Tukea kohti rikosvapaata elämää

Kriminaalihuollon tukisäätiöön voi tulla suorittamaan yhteiskuntapalvelua tai rikostuomion loppua. Toiminta on avointa kaikille, joilla on rikos- tai päihdetaustaa. Monelle se on paikka, joka auttaa siirtymään vankeudesta takaisin muuhun elämään.

– Nuorten ongelmat ovat monenlaisia: Autetaan jättämään toimeentulotukihakemuksia, etsimään kotia, kaikenlaista. Ja me teemme yhdessä joka viikko jotain kivaa, esimerkiksi käymme ajamassa mikroautoilla.

Käynnissä on myös erillinen, nuorille suunnattu hanke väkivallalla oireileville tai radikalisoitumisvaarassa oleville.

Jälkikäteen Kaski ajattelee, että vankila on rikollisuuden oppikoulu. Siellä rikolliset oppivat tuntemaan toisiaan, ymmärrys alamaailmasta kasvaa ja saa uusia suhteita.

Siksi hän ajattelee, että rankkaankin rikokseen syyllistynyttä nuorta tulee tukea sen sijaan, että heidät vain lukitaan selliin vuosikausiksi.