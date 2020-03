Jan, 39, eli vuosia Ruotsin rikollispiireissä – jengi ryösteli ja teki näyttäviä varkauksia, kuolemanpelko oli jatkuvasti läsnä: "Pahinta oli kun minut kidnapattiin"

Jengit vaihtuivat

Kasvoi normaalissa perheessä

Nuorena Ukkolin ajautui kuitenkin vääränlaiseen kaveripiiriin. Nuoret pojat ihailivat yhdessä vanhempia rikollisia, jotka kulkivat kultakellot ja -korut yllään hienoilla autoilla. He halusivat samanlaisen elämän.

Kaikki läheiset eivät tiedä Ukkolinin taustasta ja rikoksista. Perhe on kuitenkin aina ollut hänen tukenaan.

– Välimme ovat olleet aina kunnossa ja yhteys on säilynyt.

Ei jäänyt kaikesta kiinni

– On turha katua, koska tehtyä ei saa tekemättömäksi. Mutta on se harmi, miten monta vuotta minulta meni hukkaan. Niitä vuosia ei koskaan saa takaisin.

Halu auttaa nuoria

– Sanomani nuorille on, että rikollisessa elämässä ei ole oikeasti mitään hehkeää. Nuoret luulevat helposti, että se elämä kultakorujen ja hienojen autojen kanssa on jotenkin hienoa. Mutta se ei ole sitä.

Tänä päivänä jengielämä Ruotsissa on vielä huomattavasti raaempaa kuin Ukkolinin aikaan.

Erossa rikoksista

Ukkolin on ollut jo useamman vuoden erossa rikollispiireistä ja hän uskoo pysyvänsä kaidalla tiellä. Silti hän on yhä tekemisissä joidenkin rikolliskavereidensa kanssa, jotka ovat mukana jengeissä.

– En puhu heidän kanssaan rikoksista. Olemme olleet kavereita lapsesta asti, joten he pysyvät aina ystävinäni. Jos he joku päivä haluavat lopettaa sen elämän, olen valmis auttamaan heitä.

– Moni on tehnyt itsemurhan, osa on kuollut huumeisiin tai joutunut tapetuksi. Se on tietenkin surullista.