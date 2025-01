Jari-Matti Latvala julistaa: tämä on Juha Kankkusen suuri vahvuus Toyota-pomona – "Vaikka yötä päivää"

Jari-Matti Latvala ja Juha Kankkunen jakavat tällä MM-rallikaudella Toyotan tallipäällikön tehtäviä. Kauden avausosakilpailussa Monte Carlossa ovat paikalla molemmat, ja MTV Urheilu käytti tilanteen hyväksi nappaamalla kaksikon yhteishaastatteluun.

Kankkunen houkuteltiin apulaistallipäälliköksi viime vuonna samassa yhteydessä, kun Toyotalle kävi ilmi, että ammattilaisuransa kauden 2019 päätteeksi lopettaneella Latvalalla riittää yhä ajohaluja.

– Se kipinä puri Jyväskylän jälkeen, kun ajoimme Rally2:lla. Mietimme, mitä vaihtoehtoja voisi olla. Historicissa tuli sääntömuutos, että vuoteen 2000 olevilla autoilla saa ajaa, eli autoille tuli noin kymmenen vuotta lisää elinikää. Siihen kuvioon alettiin Toyotan kanssa puhua, että jos lähtisin Celica ST185:llä, sellaisella autolla, jolla Juha voitti vuonna 1993 maailmanmestaruuden. Tarvittiin Juhan apua, että voin ajaa Juhan vanhalla autolla, Latvala veisteli.

Tallipäällikkö ajaa tänä vuonna täyden kauden historicin EM-sarjaa yhdessä Janni Hussin kanssa. Kankkunen tuuraa Latvalaa tallipäällikkönä niissä MM-ralleissa, joista tämä on kalenterien päällekkäisyyksien takia sivussa.

Kankkunen kertoi aiemmin olevansa ensimmäisen kerran mukana maaliskuussa Keniassa, ja tämän jälkeen kalenterit menevät päällekkäin niin, että hänet nähdään työtehtävissä myös myös huhtikuussa Portugalissa, kesäkuussa Kreikassa, heinäkuussa Virossa, lokakuussa Keski-Euroopassa ja marraskuussa Japanissa – siis kaikkiaan kuudessa kisassa 14:stä.

– Täytyyhän minun tuurata, että Jari-Matti pääsee ajamaan sillä Celicalla. Sanoin, että jos olen riittävän hyvä ja kelpaan, teen sen mielelläni. Jari-Matti tulee sitten, jos kerkeää. Sille vain näyttää tulevan sen verran kisoja lisää ja 10 vuodella jatkui ammattilaisurakin, niin voi olla, että joudun kaikki kiertämään, Kankkunen naureskeli.

Nelinkertainen maailmanmesari ajoi omalla urallaan Toyotalla MM-ralleja yhdeksällä eri kaudella. 1985 Keniassa tuli Toyotan ratissa uran ensimmäinen MM-rallivoitto, ja 1993 Kankkunen johdatti Toyotan sen ensimmäiseen valmistajien maailmanmestaruuteen.

– Tuttu talli on, ja kuskitkin tunnen. Enkä ole vielä niin vanhakaan, niin kaikki muistavat. Hienoa on, ja teen tämän oikein mielelläni. On se aika kiinnostavaa tältäkin puolelta katsoa tätä touhua.

Mikä sitten on Kankkusen suurin vahvuus tehtävässä? Siihen Latvalalta löytyi neljän vuoden kokemuksella nopeasti vastaus.

– Kuskit arvostavat Juhaa ja tykkäävät keskustella hänen kanssaan. Juhan erittäin iso vahvuus on kärsivällisyys. Sillä on voitettu mestaruuksia ja Safareita. Jos Juhalle sanoo, että istu tuossa koko päivä, niin sehän istuu. Juha pystyy hoitamaan hommia vaikka olisi yötä päivää ongelmia. Kärsivällisyys riittää.